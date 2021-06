Karavani su i dalje traženi obiteljski i poslovni auti

SUVomanija je promiješala karte u popularnosti vozila u svim segmentima. Jednovolumeni, koji su prije 15-ak godina bilježili rekordne prodajne rezultate, danas su praktički nestali iz ponuda većine proizvođača automobila. Klasične limuzine, pogotovo u manjim dimenzijama su u padu, a u još većem padu su coupe automobili. I ne samo klasični sportski coupe automobili nego i trovratne verzije u B i C segmentu koji se zapravo u Europi više i ne nude. No, SUV i crossover automobili koji su zagrabili tržišni udio od svakog segmenta pomalo, pa i od najprodavanijih klasa vozila kao što su B i C segmenti, nisu pretjerano naštetili karavanima.

Pa u čemu je tajna karavana? Prije svega u prostranosti i praktičnosti. Dok su SUV vozila po dinamičnim voznim svojstvima ipak daleko ispod limuzina, karavani nude vozne osobine na razini limuzina, ali uz veći prtljažni prostor. Primjerice, hatchback izvedba VW Golfa nudi prtljažnik od 380 litara, dok karavanska Variant izvedba Golfa nudi čak 611 litara prtljažnog prostora.

Karavanski automobili, kao prava obiteljska vozila i vozila koje vole tvrtke i obrtnici, i dalje su vrlo popularni u Europi. Doduše ne u svim segmentima jednako, primjerice, još donedavno su se karavanske izvedbe redovno nudile i u B segmentu, a sada su u toj klasi raritet. Tako Renault više u petoj generaciji Clija ne nudi Grantour izvedbu, baš kao ni Seat Ibizu u ST verziji. No, i u tom segmentu još uvijek ima karavanskih predstavnika poput Škode Fabije Combi.

U kompaktnom segmentu gotovo svi proizvođači osim standardnog hatchbacka nude i karavansku izvedbu, a nazivi su kod svakog proizvođača drugačiji. Pa tako VW Golf ima Variant izvedbu, Renault Megane Grandtour, Opel Astra Sports Tourer verziju, Hyundai i30 karavan izvedbu, karavanska Kia Ceed se naziva Sportswagon, Škoda ima Octavia Combi izvedbu...

Slično je i u D segmentu u kojem su na nekim tržištima – poput velikog njemačkog – karavanske izvedbe popularnije od limuzinskih. Pa tako, primjerice, u Njemačkoj je u 2018. godini udio karavanske izvedbe BMW Serije 3 Touring bio čak 58 posto, u odnosu na limuzinu (26 posto) i GT izvedbe (15 posto). Još veći udio u prodaji u Njemačkoj ima Combi izvedba Škode Octavije, a vrlo su popularne i Variant izvedbe VW Golfa i Passata, Avant izvedbe Audija A4, Mercedesovi T modeli.

Hrvatska je, za razliku od Njemačke, oduvijek bila dominantno limuzinsko tržište, no i karavani su popularni i dalje imaju svoj stabilni tržišni udio.

Primjerice, kod Škodinih modela se on stalno vrti oko 25-30 posto. Kod Octavije je tržišni udio karavana 2016. godine bio 30 posto, 2017. 29%, pa 2018. 30%, godinu poslije 29%, a lani je udio karavana bio 33 posto. No, razlog povećanja udjela Combi modela naspram limuzina vjerojatno je posljedica toga što je nova generacija Octavije u Combi izvedbi na tržište stigla početkom ožujka dok je limuzina stigla tek krajem srpnja. Kod Superba udio karavana u odnosu na limuzinu posljednjih godina ipak blago opada. Dok je 2017. godine prodano 70% limuzina i 30% kombi izvedbi, u posljednje dvije godine je omjer 77% naprema 23% u korist limuzine. Kod Fabije se omjer kreće od 25% udjela Combi izvedbe u 2019. do 30% udjela u 2020. godini.

U svakom slučaju i prema ponudi i prema prodaji karavani su daleko od izumiranja. Godine 2017. u Hrvatskoj je registrirano 5064 karavana, od čega čak 1379 Ford Focusa, od čega je najveći dio bila nabavka automobila za hrvatsku policiju. Drugi najtraženiji karavan bila je Škoda Octavia Combi sa 692 registracije, pa Opel Astra Tourer, Renault Megane Grantour i Škoda Fabia Combi. Godine 2018. registrirano je 3558 karavana, a najtraženiji model bila je Dacia Logan MCV s 441 registriranih primjeraka ispred Opel Astre (429), Renault Meganea (309), Renault Clija (291), Seat Leona, Ford Focusa.

Godinu poslije registrirano je 3233 karavana, a najprodavanija je bila Opel Astra sa 638 registracija ispred Dacije Logan MCV s 375, Renault Meganea 263 te VW Golfa, Škode Octavije, Renault Clija. U pandemijskoj 2020. cjelokupno tržište palo je za 42 posto pa je tako registrirano samo 1324 karavana, a najprodavaniji je bio Renault Megane ispred Škode Octavije, Dacije Logan, Toyote Corolle, Peugeota 308, VW Passata, Škode Fabije...

Renault Megane je i u prva četiri mjeseca ove godine najtraženiji karavan s 52 registracije, ispred Škode Octavije, Kije Ceed, Škode Fabije, Toyote Corolle... U 2021. je registrirano i sedam primjeraka Dacije Logan MCV, modela koji je među karavanima bio iznimno popularan, ali koji više neće biti u ponudi na našem tržištu.

Posljednjih godina sve češće klasični karavani postaju baza za posebne izvedbe. Kod mnogih je proizvođača upravo karavan baza za povišene izvedbe s pravim off-road osobinama ili, pak, tek optičkim atraktivnim elementima poput plastičnih zaštitnih oplata i malo povišene karoserije. Primjerice, Scout izvedbe Škode Octavije, Active verzije Ford Focusa, Alltrack verzije VW Golfa i Passata, Allroad verzije Audija A4, dok je, primjerice, Subaru Outback, karavanski all-road karavan uz Cross Country verzije Volvo modela začetnik te karavanske potklase automobila. Subaru čak ima i poseban model koji se prodaje samo kao karavan – Levorg.

U posljednje vrijeme sve je zastupljenija još jedna potklasa karavanskih automobila. Neobičan spoj karavana i coupea naziva se Shooting Brake. Prije je ta zanimljiva, vrlo atraktivna, ali i praktična karoserijska izvedba bila rezervirana samo za premium proizvođače poput Mercedesa, no sada i Kia nudi svoj kompakt Ceed u Shooting Brake izvedbi koji se naziva ProCeed. Štoviše, čak je i Porsche nedavno ponudio svoj prvi karavanski automobil – Panamera Sport Turismo u atraktivnoj Shooting Brake formi.