Divlji vozač će pred suca ako građani budu svjedočili

Sličan scenarij svakodnevno se može vidjeti baš u svakom gradu, no tijekom ljeta ipak je najčešći u mjestima uz obalu: pješak zakorači na zebru, vozač doda gas i silom jačeg otme pješaku prednost. Iako sam češće za volanom, nego pješice, ljeto ipak nosi neke odmake od ustaljenih rituala, pa sam se na kratko uživjela u ulogu pješaka.

Jednosmjerna ulica s dva traka u kojoj je osnovna škola u Makarskoj, zona smirenog prometa s ograničenjem brzine na 30 km/h, zebra. Vozač na prvom traku je stao, drugog gledam u oči - kao i on mene - malo je prikočio, očito zaključio da njegov Mercedes makarskih oznaka ima prednost pred mojim nogama - iako sam već bila na sredini ulice - dodao je gas i doslovno mi projurio tik do nožnih prstiju. Na sveopće zgražanje ovog prvog vozača, stranih registarskih oznaka, kao i ostalih turista koji su nastojali prijeći preko ceste.

Tko može utvrditi prekršaj?

Divna poruka i domaćima i turistima - prometna kultura ovdje ne stanuje! No, loše navike treba mijenjati, a to se može jedino reagiranjem na njih, pa je logičan korak bio otići u lokalnu policijsku postaju i prijaviti vozača kojem sijeda kosa nije donijela ni mudrost ni kulturu.

- Niste ovlašteni utvrditi prometni prekršaj - promrmljao je dežurni policajac.

- Možda nisam ovlaštena, ali znam kad je zakon prekršen, imam registarski broj auta i mogu prepoznati vozača - kažem.

- Neće priznati, pa mu ne možemo ništa - slegne policajac ramenima. I nije jedini koji je to rekao.

Nekoliko mjeseci ranije u Zagrebu jednaka scena, osim što je na zebri bila 8-godišnja djevojčica, a u automobilu vozačica. Slučaj je prijavljen, policija je našla vozačicu, ona je (ne)djelo porekla, policajci su djetetovu majku kontaktirali da može jedino privatno (!) tužiti nesavjesnu vozačicu. Iz ovih mlakih reakcija proizlazi da se vozači uopće ne trebaju zaustaviti pred zebrom, osim ako uz nju zapaze policajca. Ili bismo trebali svaku zebru opremiti i kamerom, uz koju bi stajalo upozorenje da je pješački prijelaz pod video nadzorom, tako da se snimka može koristiti kao dokaz.

Policija mora podnijeti prijavu

- Svaki građanin koji smatra da je zakon prekršen može to prijaviti policiji i mi smo dužni podnijeti službenu prijavu. Građanin koji prijavi prekršaj jedino bi morao znati da je potrebno da na sudu svjedoči o počinjenom prekršaju. Ne možemo ništa samo u slučaju kada građani ne žele svjedočiti protiv prekršitelja - pojasnio je Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova.

Dakle, ipak ima lijeka protiv gazitelja na zebri, ali samo ako građani prestanu okretati glavu na drugu stranu, praveći se da se to njih ne tiče. Sigurnost na cesti tiče se svih nas, jer svi smo mi sudionici u prometu.

Najbolji su lijek kamere postavljene na vidljivom mjestu

Goran Husinec, sudski vještak za promet, kaže kako se podrazumijeva da pred pješačkim prijelazom automobil treba stati i propustiti pješake, ali i pješak treba voditi računa o tome koliko je auto udaljen od zebre, jer se ne može zaustaviti u mjestu.

- Kamere bi bile dobro rješenje, pogotovo preventivno, a to je najvažnije jer kasno je kad netko strada. Kod naleta na pješaka kamere su jako korisne na sudu. No, kamera mora biti namijenjena baš za to da bi se prekršaj mogao sankcionirati na sudu. Slika mobitela je korisna, ali ona se gleda samo kad je nalet, ali ne i kad je u pitanju ugrožavanje - pojasnio je G. Husinec.

Smatra da su za otimanje prednosti pješacima na zebri najbolji lijek kamere postavljene na vidljivom mjestu.

