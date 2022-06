Kako do poticaja za električna vozila i hibride: Što izabrati, čega ima, a čega nedostaje? Evo koliko novca možete dobiti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je jučer javne pozive za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijedne 108,3 milijuna kuna. Pet milijuna kuna namijenjeno je za pravne osobe iz javnog sektora i one se od jučer mogu javiti izravno Fondu, dok je 103,3 milijuna kuna rezervirano za građane i tvrtke koji za poticaje mogu aplicirati od 27. lipnja od 8 sati preko ovlaštenih prodajnih mjesta.



Iznos poticaja ovisi o kategoriji vozila pa Fond kupnju električnih vozila L1-L7 kategorije (električni mopedi, motocikli, četverocikli...) sufinancira iznosom do 20 tisuća kuna, plug-in hibride do 40 tisuća kuna, dok će se za kupnju osobnih automobila s električnim pogonom moći dobiti do 70 tisuća kuna. Sve uz uvjet da je iznos sufinanciranja do maksimalno 40% cijene vozila.