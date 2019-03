Kako do 80.000 kuna za električni auto, 20.000 kuna za skuter, 5.000 kuna za bicikl

Novi krug eko poticaja za kupnju električnih vozila kreće 3. travnja. Građanima će biti dostupno 17 milijuna kuna, a opet će se moći dobiti do 40% cijene vozila, odnosno do 80.000 kuna za električne automobile, do 40.000 kuna za plug-in hibridne automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju te do 5 tisuća kuna za električne bicikle.

Javni poziv će se objaviti 3. travnja, a od 9 sati toga dana će Fond za zaštitu okoliša zaprimati dokumentaciju građana preporučenom poštom ili u prijamnom uredu.

Kao i ranije, zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja. Procedura i sadržaj prijave su pojednostavljeni, a prijavni obrazac i vodič za prijavu su objavljeni na web stranici Fonda.

Uvjeti su vrlo slični kao i do sada, a novost je da će se poticaji moći dobiti i za SUV i jednovolumenska vozila iz A, B i C segmenta.

Građani mogu aplicirati za samo jedno vozilo, a na natječaj se mora dostaviti ponuda za vozilo koje se želi kupiti.

Ovdje možete pronaći vodič za prijavu, a ovdje prijavni obrazac.

