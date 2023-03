Kako birate boju automobila? Novi izvještaj donosi podatak o neočekivanom kriteriju

Kako birate boju sutomobila prilikom kupnje. Koji kriteriji su vam za to najvažniji? Mnogi biraju boju zbog prihvatjivije cijene, dok neki žele sutomobil u omiljenoj boji koliko god to koštalo. No postoji još jedan neočekivan kriterij za izbor boje automobila. Boju se može izabrati i prema tome koja bolje skriva prljavštinu ili ogrebotine na automobilu.