Kakav auto možete kupiti za 50.000 kuna i koliki su troškovi unosa

Unos rabljenih automobila iz Europske unije i dalje je stabilan, do 30. rujna ove je godine u Hrvatsku uneseno 63.486, što znači da bi do kraja godine mogao biti srušen prošlogodišnji rekord od 79.345 unesenih automobila. Taj je trend očekivan zbog smanjenja trošarina koje je stupilo na snagu 1.1.2019. godine. Od 52.378 prodanih novih automobila ove godine samo su oko četvrtine kupili građani kao fizičke osobe dok je velika većina završila u rent-a-car tvrtkama i nakon eksploatacije od šest mjeseci će završiti izvan Hrvatske, pa možemo reći da su rabljeni automobili i dalje pet puta češći izbor hrvatskih kupaca od novih automobila.

Hrvati nisu prestali kupovati automobile, već su se nakon ulaska Hrvatske u EU i pojeftinjenja nameta pri unosu okrenuli kupnji polovnih automobila iz EU. Manji dio građana odlučuje se i na samostalan unos automobila, kako bi smanjili troškove izbjegavajući maržu koju uzimaju trgovci ili preprodavači. Najviše se unose dizelski automobili i ne samo zbog toga što manje troše, već zbog toga što dizelaši imaju manji ispust CO2 od usporedivih benzinaca, a to posljedično znači da treba platiti manju trošarinu pri unosu.

Ako se odlučite auto pronaći sami, uobičajena postaja su dva najjača oglasnika s rabljenim autima – mobile.de i autoscout24.hr – koji imaju najbolju ponudu automobila, pogotovo iz Njemačke gdje Hrvati kupuju najviše automobila. Zbog toga smo za primjer upravo na tim oglasnicima izabrali 10 automobila s okvirnom cijenom od 50.000 kuna, ali uz fleksibilnost za nekoliko tisuća kuna više, ako naiđemo na neku dobru priliku. Zadani kriteriji su: automobil ne smije biti stariji od devet godina, ne smije imati više od 150.000 km i ne smije biti znatnije popravljan (u Njemačkoj se takav automobil označava kao “unfallfrei”, odnosno “bez nezgode”).

U tom smo budžetu pronašli BMW Seriju 3 i Audi A3 Sportback iz 2010., VW Golfa 6, Renault Megane, Toyotu Verso, Mercedes A-klase i Škodu Octaviju stare 8 godina, godinu mlađu Mazdu 2, sedam godina stari Nissan Note.

Istaknute cijene traži prodavatelj, uzmite u obzir da se još možete i cjenkati, ali treba znati da vam je tu sužen prostor budući da se javljate izdaleka i praktički se interesirate za automobil bez fizičkog pregleda vozila. Ako se odlučite kupiti auto na neviđeno, na prijevoz automobila morat ćete izdvojiti, primjerice, od 350 do 600 eura iz Njemačke (ovisno o lokaciji), od 250 do 450 iz Austrije. Druga je mogućnost da odete sami po automobil. Prednost je što ćete prije kupnje vidjeti vozilo, a možete proći i jeftinije. Primjerice, ako do Njemačke putujete nekim od jeftinijih autobusnih linija i sami dovezete kupljeni auto u Hrvatsku. Treba računati da izvozne tablice s osiguranjem u Njemačkoj stoje od 75 do 125 eura za pet dana (što bi vam moglo biti premalo vremena za registraciju u Hrvatskoj) pa treba razmisliti o tablicama koje vrijede do 30 dana (od 200 eura).

Fizičke osobe oslobođene su plaćanja PDV-a zbog zabrane dvostrukog oporezivanja jer je taj porez već plaćen u državi EU u kojoj je vozilo registrirano. Ako vozilo kupujete od pravne osobe i na računu je iskazan PDV, kupac ne plaća dodatna davanja odnosno samo trošarinu (PPMV). Ako je, pak, vozilo kupljeno od pravne osobe i nije izdana faktura s uključenim PDV-om, uz PPMV se onda plaća i 5% prijenosa od kataloške vrijednosti vozila. Smanjenjem trošarina, odnosno ukidanjem plaćanja trošarine prema vrijednosnom kriteriju za vozila koja su kao nova stajala manje od 150.000 kuna, za one automobile koji se najviše traže jedini kriterij za plaćanje trošarine ostao je ispust CO2. Za one skuplje je i dalje bitna cijena i ispust CO2. Primjerice, za naš VW Golf VI 1,6 TDI iz 2011. godine koji ispušta 107 g/km CO2 trošarina će iznositi 1363,72 kune.

Ali, osim prijevoza i trošarine treba računati na još troškova. Platiti se treba naknada za gospodarenje otpadnim vozilima koja se plaća 60 lipa po kilogramu automobila, pa ako auto, primjerice, ima masu 1200 kg to će vas stajati 720 kuna. Ako ste automobil kupili od fizičke osobe u inozemstvu u Hrvatskoj ćete morati platiti upravnu pristojbu koja se računa pomoću snage i starosti vozila, kao da kupujete rabljeni automobil u Hrvatskoj. Primjerice, za Golf iz primjera iznosila bi 1155 kuna. Nakon toga morate na homologaciju, odnosno utvrđivanje sukladnosti pojedinačno unesenog vozila. Za to će vam trebati potvrda proizvođača koja kod ovlaštenog zastupnika u Hrvatskoj stoji 400 kuna, dok će vas sam postupak homologacije odnosno identifikacija vozila stajati još 625 kuna.

Znači, okvirni troškovi unosa VW Golfa VI 1,6 TDI Trendline Bluemotion čija je cijena u Njemačkoj 6500 eura, odnosno 48.100 kuna su dodatnih 5328,72 kune (ako je kupljen od fizičke osobe plaća se i upravna pristojba – još 1155 kuna). Stoga, prije nego vidite dobru priliku na stranim oglasnicima na papir stavite ukupne troškove unosa automobila. Najbitniji podatak je ispust CO2, jer preveliki ispust može automobil učiniti sasvim neisplativim za unos, ali treba računati i na druge dodatne troškove.

VW Golf VI 1,6 TDI Trendline Bluemotion 105 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

9/2011.

121.500 km

bez nezgoda

107 g/km CO2

Euro 5

6500 eura

Trošarina: 1363,72 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 720 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 5328,72 kn

* Upravna pristojba: 1155 kn

Mazda 2 1,3 benzin 84 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

1/2012.

86.000 km

123 g/km CO2

bez nezgode

Euro 5

119 g/km CO2

5990 eura

12 mjeseci garancije

Trošarina: 1354,12 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 621 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 5220,12 kn

* Upravna pristojba: 1240 kn

BMW Serija 3 316d 116 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

12/2010.

139.468 km

118 g/km CO2

bez nezgoda

Euro 5

DE-30916 Isernhagen

6699 eura

Trošarina: 3055,35 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 885 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 7185,35 kn

* Upravna pristojba: 1275 kn

Renault Megane III Grandtour 1,5 dCi Expression 110 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

4/2012.

120.000 km

bez nezgode

110 g/km

Euro 5

4900 eura

Trošarina: 1607,96 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 810 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 5662,96 kn

* Upravna pristojba: 1620 kn

Nissan Note 1,5 dCi I-Way+ 90 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

6/2013.

63.000 km

111 g/km CO2

bez nezgoda

Euro 5

5399 eura

Trošarina: 1960,46 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 720 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 5925,46 kn

* Upravna pristojba: 1650 kn

Renault Clio 1,2 III benzin Yahoo edition 75 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

7/2012.

97.748 km

bez nezgoda

135 g/km CO2

Euro 5

4490 eura

Trošarina: 3615,57 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 693 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 7553,57 kn

* Upravna pristojba: 1100 kn

Audi A3 Sportback 2,0 TDI 140 KS S-Line

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

5/2010.

103.460 km

bez nezgoda

115 g/km CO2

6069 eura

Trošarina: 2509,6 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 840 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 6594,6 kn

* Upravna pristojba: 1545 kn

Toyota Verso 2,0 D-4D 126 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

4/2011.

129.000 km

bez nezgoda

Euro5

146 g/km

6750 eura

Trošarina: 11.332,03 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 960 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 15.537,03 kn

* Upravna pristojba: 1395 kn

Škoda Octavia 1,6 TDI 105 KS

Foto: mobile.de, autoscout24.hr

9/2011.

112.372 km

119 g/km CO2

bez nezgoda

Euro 5

6800 eura

Trošarina: 1952,98 kn

Naknada za gospodarenjem otpadnim vozilima: 810 kn

Potvrda proizvođača (COC dokument): 400 kn

Homologacija: 625 kn

Prijevoz: 2220 kn

Ukupno: 6007,98 kn

* Upravna pristojba: 990 kn

Pogledajte video najgore parkiranih auta na hrvatskim cestama: