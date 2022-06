Jeep Compass s blagim hibridom od 269.900 kuna

Jeep se prilagođava zahtjevima kupaca i ekološkim normama pa su nakon plug-in hibridnih verzija 4xe modela Renegade i Compass u Hrvatsku stigle i blage hibridne e-Torque verzije Compassa i Renegadea. Kompaktni SUV Compass u novoj je generaciji, predstavljenoj 2017., postao najprodavaniji Jeepov model u Europi, pogotovo nakon što je proizvodnja preseljena u talijanski Melfi i ponuda se orijentirala na modele s prednjim pogonom.

Kupci su reagirali odlično, a slična je priča i s manjim modelom Renegade. I plug-in 4xe hibridne verzije su na tržištu dobro prihvaćene, no neki kupci žele ekološko vozilo, ali ne žele se baviti s kablovima i punjenjem. Zbog toga je Jeep sada ponudio MHEV verzije pod nazivom e-Torque. Hibridni sustav temelji se na novom četiricilindarskom 1,5-litrenom turbobenzinskom motoru sa 130 KS i 240 Nm okretnog momenta koji radi prema Millerovom ciklusu (usisni ventili ostaju duže otvoreni), čime se poboljšava termodinamička učinkovitost. Dolazi uz 7-stupanjski automatski mjenjač 7DCT s dvostrukom spojkom koji prenosi snagu na prednje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 10 sekundi, dok je maksimalna brzina ove izvedbe 193 km/h.

Pogonski sustav uključuje u 7DCT mjenjač ugrađeni 48-voltni elektromotor od 20 KS koji isporučuje 55 Nm okretnog momenta - što je ekvivalentno 135 Nm na ulaznoj razini mjenjača - koji može pokretati kotače čak i kada je benzinski motor isključen, do 3 km ovisno o napunjenosti baterije pri brzinama do 15 km/h, dok je kretanje uvijek na struju. I ono najbitnije, nove verzije nude do 15 posto nižu potrošnju i emisiju CO2 od prethodnih benzinskih modela. Dakako, tu je i regenerativno kočenje kojim se puni baterija. Kompaktna litij-ionska baterija kapaciteta 0,77 kWh smještena je u podnici pa prtljažni prostor ostaje na razini klasičnih benzinskih varijanti. Velika prednost u odnosu na plug-in verziju jest što su elektromotor i baterija te pretvarač napona 48V/12 V malih dimenzija i male mase pa je e-Torque od 4xe Compassa čak 400 kg lakši, što se itekako osjeti.

Paketi opreme su izmjenjeni pa više nema početne opreme Sport nego je početak sada već vrlo bogat paket opreme Longitude. Slijedi oprema Limited nakon čega se ponuda grana na poseban model Upland, S ili terenski orijentiran Trailhawk. Cijena za početni Jeep Compass e-Torque Longitude kreće od 269.900 kuna, što je 22.000 kn više od benzinca odnosno 12.000 kn više od dizela, ali te verzije nemaju automatski mjenjač.