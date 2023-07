VIDEO Novinarka Večernjeg u ekskluzivnom društvu: Ovako izgleda vožnja limitiranih primjeraka legendarne 911-ice

Svima im je zajedničko da ih u redovnoj prodaji više nema. Ovi primjerci mahom su iz limitiranih serija i rasprodani su i prije nego što su sišli s proizvodne trake. Okupili su se u bajkovitom okruženju francuskog Clermont Ferranda na proslavi 60. rođendana Porschea 911, a uz njih i također ograničen broj specijaliziranih novinara - iz svake zemlje po jedan. Odnosno, jedna novinarka, u našem slučaju.

Prvi primjerak za kojim smo posegnuli upečatljivi je 911 Dakar, najlakše ga je opisati kao off-road sportski automobil limitiran na 2500 primjeraka. Naš je imao pločicu s brojem 1304 i trenutačna mu je vrijednost oko pola milijuna eura. S povišenim i zaštićenim podvozjem, novorazvijenim laganim stražnjim spojlerom, upečatljivim otvorima za zrak, off-road stavkama poput crvenih 'očica' za vuču, potom kanti za gorivo i opreme za izvlačenje iz pijeska smještenih na krovu, te s 480 konjskih snaga i 570 Nm iz trolitrenog biturbo 6-cilindarskog motora pokazuje da 911-ica teško da poznaje ikakva ograničenja.

S gumama posebno proizvedenim za ovaj model, za sve vremenske uvjete i sve tipove podloge, jurili smo zavojitim cestama dok je vani pržilo 36 stupnjeva Celzija. U autu koji do stotke stiže za 3,4 sekunde brzina se gotovo i ne osjeti, leti glatko kao po šinama. No, glatko je prošao i silazak s asfalta. Ova 911-ica čini da i ljubiteljima neutabanih staza srce brže zaigra. Kako bi i izvan ceste, na pijesku i na neravnoj čvrstoj podlozi, Porsche 911 Dakar mogao pružiti maksimalnu trakciju, uobičajenim modovima vožnje dodani su i Rallye i Offroad mod. Oba nova načina vožnje također imaju novi Rallye Launch Control, koji dozvoljava proklizavanje kotača od oko 20 posto. Da bude zabavnije… Pogon je, naravno, na sva četiri kotača, prijenos snage vrši se 8-brzinskim PDK automatskim mjenjačem, a 911 Dakar od tla je pet centimetara odignutiji nego 911 Carrera sa sportskim podvozjem. Dodatno se može podići za još tri centimetra, pa se odstojanjem od tla i prilaznim kutom 911 Dakar može natjecati s konvencionalnim SUV-ovima. Najviše podešenje predviđeno je za off-road avanture, ali pri brzinama do 170 km/h. Prijeđe li vozač taj brzinski limit, 911 Dakar sam se spušta na uobičajenu visinu, kako bi i dalje mogao pružati optimalnu agilnost i sigurnost. I zvuk, naravno!

Karakterističan zvuk dio je standardnog paketa svake 911-ice, pa tako i ove, no još je žešće režao drugi isprobani primjerak – 911 GT3 RS. Dakar i GT3 RS zapravo su dva ekstrema jedne ikone, Porschea 911. Kao što Dakar dozvoljava i izlete izvan ceste, tako je GT3 RS stvaran s trkaćom stazom na umu. Njegovih samo 1450 kilograma tjera 525 konja, pa tu silinu nije teško ni zamisliti. Od vozača traži neprestan angažman i čistu glavu, čini nam se kako bi poletio da na repu nema moćni spojler, zaslužan za ukupnu potisnu silu od 860 kilograma pri 285 km/h. Stotku lovi za 3,2 sekunde, doslovno zakucava u sjedala. Ovaj model puno je toga posudio iz motorsporta. Njegova lagana konstrukcija objedinjuje, uz ogroman dvodijelni stražnji spojler, i prilagodljiv prednji. Sustav za smanjenje otpora (DRS) ovdje je prvi put ugrađen u neki serijski Porsche. Da, koliko god to čudno zvučalo, i GT3 RS je serijski Porsche… Uglavnom, za postizanje smanjenog otpora i veće brzine na ravnim dijelovima staze, DRS omogućuje da se unutar određenog raspona spojleri poravnaju, da se spljošte pritiskom na gumb. Tajna male mase krije se u inovativnim materijalima. Vrata, prednji spojler, krov, prednji i stražnji poklopac, primjerice, izrađeni su od plastike ojačane karbonskim vlaknima (CFRP). Taj se lagani materijal koristi i u interijeru. Šasija ove jurilice optimizirana je za vožnju trkaćom stazom. Kako bi se potisna sila dobro izbalansirala između prednje i stražnje osovine čak i kod naglog kočenja pri velikoj brzini, inženjeri zaduženi za šasiju značajno su uspjeli smanjiti naginjanje automobila pri kočenju. Sustavi potpore vozaču podešeni su tako da omoguće dinamičniju vožnju pa automobil sam izvlači čak i prilično granične situacije, odnosno glatko projuri kroz krivinu dosta brže nego što bi se u startu reklo da je moguće. U svakom slučaju, dobiti ovakav dragulj na izazovnu zavojitu cestu i više je nego zanimljivo iskustvo!

Treći upravljač u rukama bio je onaj 911-ice Sport Classic, 1099. od ukupno proizvedenih 1250 primjeraka koji su u život vratili stil 1960-tih i ranih 1970-tih godina. Nakon ova dva nabrijana člana obitelji 911, profinjena klasika baš je lijepo smirila strasti, iako se i ovdje pod poklopcem motora gura 550 konja. Najsnažniji je to Porsche 911 koji se još može kupiti s ručnim mjenjačem. Cijena? Kad ga je bilo u službenoj prodaji, startao je od 276.284 eura. Više ga nema, pa je bitno skuplji. S retro, pepita uzorcima u interijeru te maksimalnom snagom raspoloživom u osjetno širem rasponu okretaja nego što je slučaj kod ostalih isprobanih 911-ica, Sport Classic nazvali bismo automobilom za svaki dan. U njemu itekako možete žešće potegnuti kad to poželite, no u osnovi on ne mami na jurnjavu. Djeluje smirujuće, profinjeno, kao da smo upali u neki dobar, stari film. Ovaj je primjerak inspiriran originalnim Porscheom 911 (1964. – 1973.), te posebno modelom 911 Carrera RS 2.7 iz 1972. godine. Porsche će kroz godine, tijekom duljeg razdoblja, lansirati četiri ograničena izdanja Heritage Design 911 modela. Ovaj najnoviji prepoznatljiv je po širokoj karoseriji – inače rezerviranoj za modele 911 Turbo – te po fiksnom stražnjem spojleru u stilu legendarne Carrere RS 2.7 s 'pačjim repom'. Novi 911 Sport Classic ima i jedinstven koncept pogonskog sklopa: njegov 3,7-litreni, twin-turbo šestak šalje svojih 550 konja samo prema stražnjim kotačima, a to odrađuje pomoću ručnog mjenjača sa sedam stupnjeva prijenosa.

Kroz osam generacija, diljem svijeta već je prodano više od 1.250.000 Porschea 911. Zahvaljujući tako velikom rasponu ponuđenih inačica, za 911 iz te njemačke tvrtke, proizvođača sportskih automobila, ponavljaju rečenicu Ferryja Porschea:

- 911 je jedini automobil kojeg možete voziti na afričkom safariju, na Le Mans utrci, ići s njim u kazalište ili u promet New Yorka.

Pogled na paletu od čak 26 izvedbi Porschea 911 tu tvrdnju može samo potvrditi. Kabriolet, Targa ili Touring; na dva ili četiri pogonska kotača; s ručnim ili automatskim mjenjačem…? GT3 ili Sport Classic…? Kroz 60 godina razvoja i inovacija Porsche je svoju 911-icu ponudio u širokom rasponu snage – od početnih 110 kod prve generacije pa sve do brutalnih 700 konja na najsnažnijoj izvedbi sedme generacije, koja je dosezala i maksimalnu brzinu od rekordnih 340 km/h. Jedno im je svima zajedničko: čistokrvni su sportski automobili. Je li to kraj? Nije. Iz Porschea najavljuju da će uskoro predstaviti još jednu prinovu gami 911-ice.

Poput djeteta u trgovini slatkišima, na pitanje o najdražoj izvedbi Porschea 911 teško je odlučiti se samo za jednoga jer svaki je na svoj način poseban. Ipak, srce je na kraju odabralo – 901. Onaj prvi, onaj od kojega je 1963. sve i počelo, koji je nastao iz skice osnivačeva sina, Ferdinanda Alexsandera Porschea. Jednog žutog, molim...