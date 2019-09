Jedan Solberg odlazi, drugi dolazi

Kalle bi mogao nadmašiti Harrija

Priča o ocu i sinu Solbergu nije jedina takva u motosportu, dapače tijekom povijesti ih je bilo dosta. Među vozačima formule 1 pamtimo mnoge, od Grahama i Damona Hilla, preko Gillesa i Jacquesa Villeneuvea, pa do Michaela Schumachera i njegova sina Micka koji je nedavno stigao do svoje prve F2 pobjede. Tu su, nadalje, i Carlos Sainz koji je žario i palio reli stazama te njegov sin Carlos Jr. koji danas vozi McLaren u formuli 1, no možda najaktualniji relijaški primjer u WRC-u danas je Harri Rovanperä koji je u svoj karijeri stigao do jedne WRC pobjede, 15 pobjedničkih postolja i 77 pobjeda na WRC brzinskim ispitima. Njegov sin Kalle trenutačno vozi Škodu i vodeći je u WRC 2 prvenstvu te se očekuje se da bi već iduće godine mogao dobiti puni WRC angažman.