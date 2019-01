Izabrali smo: Uživajte u ovih pet besplatnih vozačkih igrica za mobitele

Kako najbolje “ubiti” vrijeme u autobusu na putu prema gradu ili u čekaonici kod doktora? Pustite Facebook i Instagram... Odgovor su uvijek – vozačke igrice!

Posljednjih godina virtualni “dućani” oba najveća operativna sustava, iOS i Android, nude brojne automobilske igrice koje pažnju plijene ne samo spektakularnim grafikama nego i zabavom te mogućnostima vožnje supersportskih automobila najpoželjnijih marki na svijetu.

Izabrati pet najzanimljivijih igrica dostupnih na oba operativna sustava nije bilo jednostavno, a pokušali smo pronaći one koje ćete najvjerojatnije nastaviti igrati i nakon spomenutih vožnji u autobusu ili čekanja na doktora.

ASPHALT 9: LEGENDS

Dostupnost: iOS / Android

Cijena: iOS: besplatno / Android: besplatno

Faktor zabave: 9/10

Ova je igrica, kako i samo ime najavljuje, zaista legendarna, a igrače je privukla ponajprije jednostavnošću igranja – o skretanju i ubrzanju, primjerice, vodi računa sama igrica, a na vama je da pravodobno kontrolirate driftanje ili aktivirate nitro. Naravno, kao i kod svake igrice, glavni zadatak je prvi proći kroz cilj, a to može pokušati u modelima Porschea, Lamborghinija, Ferrarija, Mercedesa...

NEED FOR SPEED: NO LIMITS

Dostupnost: iOS / Android

Cijena: iOS: besplatno / Android: besplatno

Faktor zabave: 8,5/10

Još jedna vrlo poznata igrica iz serijala Need for Speed baca vas u ilegalni svijet uličnih utrka u kojem je potrebno i dosta taktizirati kako biste bili najbrži i najbolji. Igrica, naime, zahtijeva promišljeno modificiranje vašeg automobila, vješto driftanje, korištenje nitra i brojnih drugih trikova kako biste nadmašili suparnike i prvi prošli kroz cilj. Osim što je zabavna, Need for Speed raspolaže fascinantnim grafikama.

F1 MOBILE RACING

Dostupnost: iOS / Android (uskoro)

Cijena: iOS: besplatno / Android: besplatno

Faktor zabave: 8/10

Najnovija vozačka igrica u svijetu iOS-a, koja će uskoro biti dostupna i na Androidu, stiže iz legendarnog studija Codemasters, a nosi prestižnu titulu službene igrice Formule 1. F1 Mobile Racing omogućava vam razvoj i modificiranje vlastitog F1 bolida ili natjecanje kao član jedne od 10 službenih F1 momčadi. Sjednite u virtualni kokpit i vozite na svim stazama kalendara 2018., natječući se protiv Hamiltona, Vettela i ekipe.

AG DRIVE

Dostupnost: iOS /Android

Cijena: iOS: besplatno / Android: besplatno

Faktor zabave: 7,5/10

Ako vam je dosta ovozemaljskih automobila i cesta, isprobajte AG Drive. Iako igrica na iOS-u nije besplatna, cijena je sasvim razumna, a zauzvrat dobivate ulaznicu u svijet iz budućnosti s jednako fascinantnim vozilima sposobnima za jurnjavu vrtoglavim brzinama u zadivljujućim okruženjima. Nadogradnja vozila i osvajanje bodova omogućit će vam doživljavanje novih, još zabavnijih staza.

PAKO 2

Dostupnost: iOS /Android

Cijena: iOS: besplatno / Android: besplatno

Faktor zabave: 7/10

Ova malo drukčija vozačka igrica stavlja vas u ulogu vozača koji pljačkašima pomaže u bijegu, jureći od policije i osvajajući bodove, što vas dovodi do još zanimljivijih automobila i novih avantura. Iako je za igricu potrebno izdvojiti cijenu dviju malih kava, Pako 2 vam jamči višesatnu zabavu.

