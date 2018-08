Izabrali smo top 5 karavana: nikad najpopularniji, uvijek praktični

Da SUV-ovi i crossoveri raznih marki, veličina i cjenovnih razreda gaze sve pred sobom nije više nikakva novost. Automobili za koje su mnogi do nedavno vjerovali da predstavljaju sigurnu budućnost, poput malih i srednjih monovolumena, danas gotovo ne postoje.

Klasične limuzine se u osnovnim segmentima još nekako drže, no ozbiljno je pitanje hoće li tako biti i za koju godinu, a isto vjerojatno vrijedi i za karavane, tim više što oni nikad ni nisu doživjeli veliku popularnost poput spomenutih karoserijskih oblika. Posebno se to odnosi na karavane u kompaktnoj klasi, za koje nam se čini da bi lako mogli postati sljedeća žrtva u srazu s modernim klasama. Stoga je, ako razmišljate o ovakvom vozilu, sada možda pravi trenutak za akciju.

PEUGEOT 308 SW - 660 litara

Karavanska izvedenica francuskog kompakta osim dopadljiva izgleda i udobnosti donosi i ogroman prtljažni prostor koji u startu broji 660 litara, a preklapanjem stražnje klupe moguće ga je proširiti do 1660 litara. U ponudi su provjereni benzinci i dizelaši, a cijene startaju od 140.015 kuna.

Foto: Peugeot

KIA CEED WAGON - 625 litara

Treća generacija Kije Ceed ovih se dana počinje proizvoditi za europska pa tako i za naše tržište, a odmah po dolasku klasičnog hatchbacka Kia je najavila i karavansku izvedenicu. Koliko će koštati još ne znamo, ali izgleda odlično i u startu prima sjajnih 625 litara. Poslastica se priprema za kraj godine, za kada je najavljen dolazak Shooting Brake verzije.

Foto: Kia

ŠKODA OCTAVIA COMBI - 610 litara

Karavan koji doista nije potrebno posebno predstavljati, Octavia Combi, predstavnik je modela koji tradicionalno spada među najpopularnije na hrvatskom tržištu unatrag desetak godina, i to kako flotne, tako i privatne. Razloga za to mali je milijun, no ovdje ćemo izdvojiti Simply Clever pristup i praktičan i velik prtljažni prostor. E, da... Dostupan je i u sportskom RS izdanju.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT - 605 litara

Prvi izbor mnogih naših tradicionalno orijentiranih kupaca dostupan je i u klasičnoj karavanskoj izvedbi Variant. Sve ono zbog čega volimo Golf dostupno je i u Variantu, uz obavezan bonus u obliku velikog prtljažnika s osnovnih 605 litara obujma. Dostupan je uz TSI i TDI motorizacije, koje hrvatski vozači traže i cijene, a cijene kreću od 170.035 kuna.

Foto: Volkswagen

SEAT LEON ST KOMBI - 587 litara

Jedan od modela koji je zaslužan za ponovni uzlet Seata unutar Volkswagenova koncerna svakako je i kompaktni Leon, koji je osim u hatchback izdanju dostupan i kao karavan. Atraktivan gotovo jednako kao i on, donosi prtljažni prostor koji se od osnovnih 587 može povećati sve do 1470 litara, a cijene kreću od 145.498 kuna.

Foto: SEAT

