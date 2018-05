Istražili smo na koliko se godina dobiva vozačka za profesionalne vozače

Nedoumice vezane za vozačke dozvole provlače se već niz godina, no malo se tko bavi profesionalnim vozačima. Mnogi smatraju da je riječ o vozačima koji voze kamione, autobuse, tegljače, tramvaje... Da, u najvećoj mjeri to se odnosi na njih, no Zakon o sigurnosti prometa na cestama govori i da to mogu biti vozači B kategorije (vozači osobnih automobila, odnosno dostavnjaka čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz do 8 putnika), odnosno instruktori vožnje i vozači B kategorije koji upravljaju vozilom u profesionalne svrhe.

No, nedostaje preciznosti. Tko su vozači koji koriste B kategoriju za profesionalne svrhe? Pojašnjenje smo tražili i od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor. Pitali smo što je s vozačima taksi-vozila, vozačima u kurirskim službama koji često dnevno naprave više kilometara od vozača autobusa u javnom gradskom prijevozu. Nigdje se ne spominju ni vozači mopeda, koji svakodnevno obavljaju dostave, ili poštari.

Dolazimo i do jedne bitne razlike. Upravljate li vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije vozačka se dozvola izdaje s rokom važenja od pet godina. Po isteku roka od pet godina, prilikom produljenja vozačke dozvole vozač se mora podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Instruktoru vožnje ili vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe vozačka se dozvola izdaje s rokom važenja od deset godina. Po isteku tog roka, i ovi vozači pri moraju na zdravstveni pregled. Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka se dozvola izdaje s rokom važenja predloženim u zdravstvenom uvjerenju, ali rok ne može biti kraći od jedne godine.

Iako se nove vozačke dozvole izdaju s rokom važenja od deset godina, svi kojima je dozvola izdana do 1. srpnja 2013. ne moraju je mijenjati. Te vozačke dozvole vrijede do datuma na koji su izdane ili najdulje do 19. siječnja 2033. godine. Nemate li potrebu za nekom od kategorija, nakon što istekne period važenja upravljanja tom kategorijom, jednostavno je ne produljite. Produljite samo valjanost vozačke dozvole, kako biste mogli koristiti ostale kategorije.

Profesionalne kategorije pored vozila B kategorije

C1 - motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg, ali nije veća od 7500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg.

C1E - ne dovodeći u pitanje odredbe o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada: - kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12000 kg ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada: - kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 3500 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12000 kg.

C - spadaju: motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg.

CE - spadaju: kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg

D1 - spadaju: motorna vozila

projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

D1E - ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila D1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg.

D - spadaju: motorna vozila

projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

DE - ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg

H - spadaju: tramvaji