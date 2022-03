Istražili smo koliko su skočile cijene automobila, a koliko su nam rasle plaće

Na svijetu je 2012. prvi put bilo više od milijardu automobila. U Hrvatskoj je tada bilo 1,515.877 osobnih automobila, od ukupno registriranih 2,001.975 svih vrsta vozila te 4,29 milijuna stanovnika. Litra benzina stajala je 10,94 kn, a dizela 9,99 kn. Tržišnih top 5 u našoj su zemlji činili Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroën, Opel. Vozili smo većinom jeftinije aute. Prosječna neto plaća iznosila je 5478 kn. Najskuplji auto kupljen u našoj zemlji 2012. godine bio je Ferrari GTB 599 Fiorano F1 Alonso, vrijedan više od tri milijuna kuna. U Hrvatskoj su u 2012. prvi put registrirani potpuno električni automobili. Bilo ih je ukupno pet: dva Peugeot iOn-a, po jedan Citroën C-zero i Mitsubishi i-MiEV te jedan Doking XD, prvi hrvatski električni automobil, koji je proizvođač registrirao za promotivne svrhe.

Sve to zabilježili smo u prvim brojevima magazina AutoStyle, automobilskog magazina koji s novim izdanjem slavi deseti rođendan. Jubilarno izdanje na dar uz Večernji list dolazi u srijedu, 16. ožujka, a u njemu možete pročitati niz detaljnih analiza o promjenama kroz koje je u proteklom desetljeću prošao naš 'svijet na kotačima'. Najupečatljivija promjena ona je vezana uz cijene automobila. Auti su u međuvremenu skuplji i do 60 posto. Usporedbe radi, prosječne su plaće u tom razdoblju rasle 28 posto. Na prvu, informacija o 60-postotnom rastu cijena za automobil koji je godinama u Hrvatskoj slovio kao najjeftiniji izaziva nevjericu. No, koliko nam je lakše ili teže novi auto kupiti danas, nego prije deset godina, najbolje možemo vidjeti usporedimo li cijene s prosječnom plaćom. Kad je Dacijin Sandero koštao 58.000 kuna, za njega je trebalo dati 10,6 prosječnih plaća. Danas za sadašnji najjeftiniji auto u Hrvatskoj – Mitsubishi Space Star – treba izdvojiti 11,7 plaća.

I nije sve ni u generalnom rastu cijena, a znamo da je u zadnjih deset godina poskupjelo sve, od goriva do održavanja vozila. Porezi su nam također među najvišima u Europi. Ipak, nije sve ni u porezima. Ulaskom u Europsku uniju obvezali smo se prihvatiti njezine propise, a na tlu Europe svake godine na snagu stupaju sve strože ekološke i sigurnosne norme. Razvoj motora novijih generacija, većinom elektrificiranih, stoji puno, a još su skuplji napredni sigurnosni sustavi, danas obvezni u svakom novom automobilu. Paralelno s tim, na scenu stupa i sam vozač, kupac automobila koji danas i u gradskoj klasi pita za dodirni ekran multimedije. Jasno je stoga da auti više nikad neće koštati 58.000 kuna, niti ćemo ikada više u nižim cjenovnim kategorijama imati velik izbor. Dok se prije osam godina za 100.000 kuna mogao kupiti i kompaktni automobil iz C segmenta, danas se za taj iznos više ne nude ni mnogi auti iz B segmenta. Za 100.000 kuna može se kupiti samo sedam modela. Na stranicama jubilarnog broja magazina AutoStyle provjerite koji se auti nude za taj iznos, ali i koji su na raspolaganju za 125, odnosno 150 tisuća kuna. Sve o kretanjima na tržištu, novim tehnologijama, elektrifikaciji, poskupljenju osiguranja, kaznama za prometne prekršaje te o mnogim drugim temama također čitajte u novom broju magazina AutoStyle. Našem jubilarnom magazinu. Jer, jednom se slavi 10. rođendan!