Istražili smo koji su najpovoljniji auti s pogonom na sve kotače u domaćim salonima

Kad spomenemo 4x4 odnosno pogon na sva četiri kotača, u prvom planu više nisu veliki i nezgrapni modeli. Danas se ovakav pogon može naći i kod manjih vozila - bez obzira je li riječ o terencu, limuzini, karavanu, SUV-u,... - pa smo provjerili koji su najpovoljniji novi modeli s pogonom na sve kotače. Istražili smo što se nudi u domaćim prodajnim salonima, koliko je velika ponuda 4x4 modela do 30 tisuća eura, odnosno do 223.000 kuna. Ponuda je svakako vrlo šarolika, ali već se neko vrijeme tu ne nalazi model koji je godinama bio među traženima: Lada Niva. U zadanom cjenovnom razredu pronašli smo čak 18 modela, a u top 5 najpovoljnijih vozila s pogonom na sve kotače na hrvatskom tržištu su Suzuki Ignis, Fiat Panda, Suzuki Swift, Dacia Duster i Suzuki Vitara.

Iako smo odabrali klasu do 30 tisuća eura, pogledali smo i nešto skuplje modele te zaključili da su ekološke norme utjecale na to da se kod nekih modela iz ponude izbaci 4x4 pogon, jer takve izvedbe emitiraju više CO2. Nadalje, pogon na sva četiri kotača smanjuje se u segmentu SUV vozila, jer njihovim kupcima on uglavnom nije nužan.

Izuzmemo li modele poput Subarua, Suzuki je vladar segmenta povoljnih modela s pogonom na sva četiri kotača. Zašto? Zato što svih pet modela koje Suzuki ima u ponudi na hrvatskom tržištu - Ignis, Swift, Vitara, S-Cross i Jimny - dolaze i s pogonom na sva četiri kotača. Pored činjenice da je Ignis najjeftiniji model u Hrvatskoj koji se za 104.503 kune može kupiti s pogonom na sva četiri kotača, još su i Swift te Vitara među prvih pet najjeftinijih modela. Pozitivno iznenađenje je i Mazda koja ima CX-3, CX-30 te popularnu ‘trojku’, a sva tri modela kreću se oko 210 tisuća kuna. Gledajući samo začelje, u nekoliko stotina kuna razlike, birati se može između istinskog terenskog modela Renegade, iz Jeep obitelji koja je sinonim za 4x4 pogon, prostranog i brzog karavana u obliku Škode Octavije od 190 KS te začetnika kompaktnog SUV segmenta, Nissan Qashqaija. U svakom slučaju, šareno društvo, a nije isključeno kako nas uskoro očekuju neki sasvim novi 4x4 modeli. Oni električni, koji će uz elektromotor na svakom kotaču postati još sposobniji i povoljniji u proizvodnji.

Osiguravaju bolje vozne osobine bez obzira na to kojom se podlogom vozi

Već i kratak pogled na ponudu pojedinih prodavača može izazvati velike nedoumice. Oznake ALL4, AWD, 4WD, 4x4, 4Motion, 4Matic, quattro, xDrive ustvari označavaju istu stvar, pogon na sva četiri kotača, koji nije nužno i pogon s istim načinom odnosno principom rada. Bez obzira koristi li se Haldex spojka, Torsen diferencijal, uključivi 4x4 ili stalni pogon na sva četiri kotač, svrha im je ista - smanjiti gubitak momenta te vozaču osigurati što bolje vozne karakteristike bez obzira na to kojom podlogom se vozi. To je i razlog zašto mnogi upravo u ovo hladnije doba razmišljaju o automobilu s pogonom na sva četiri kotača, pogotovo ako voze po mekom i skliskom tlu koje predstavlja velik problem za automobile s pogonom samo na jednu osovinu, bez obzira je li riječ o prednjoj ili stražnjoj osovini.

Deset najjeftinijih auta s pogonom na sve kotače:

1. Suzuki Ignis 1,2 4WD 90 KS od 104.503 kn

2. Fiat Panda 0,9 TwinAir 4×4 90 KS od 107.970 kn

3. Suzuki Swift 1,2 4WD 90 KS od 123.991 kn

4. Dacia Duster 1,3 Tce 4x4 130 KS od 141.900 kn

5. Suzuki Vitara 1,4 4WD 140 KS od 154.433 kn

6. Suzuki S-Cross 1,4 4WD 140 KS od 155.804 kn

7. Subaru Impreza 1,6i CVT 114 KS od 164.744 kn

8. Suzuki Jimny 1,5 4WD 102 KS od 164.945 kn

9. Subaru XV 1,6i CVT 114 KS od 194.104 kn

10. Hyundai Kona 1,6 CRDi 4WD 7DCT od 201.674 kn

