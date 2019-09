Istražili smo kakva je ponuda sklopivih bicikala na našem tržištu

Mnogi se ne žele odreći bicikliranja na godišnjem odmoru. Bicikl daje svojevrsni osjećaj slobode, podjednako onima koji bicikl nose na ljetovanje radi ozbiljnijeg pedaliranja, bilo brdskim MTB stazama ili cestom, kao i turistima koji bicikl na ljetovanju koriste radi praktičnosti. Upravo su njima namijenjeni sklopivi bicikli, koji su vrlo popularni kod jedriličara i kampera, ali su praktični i za ostale korisnike jer se za razliku od većih bicikala mogu lakše prevoziti u prtljažniku automobila. Dobro, katkad je prtljažnik pri odlasku na ljetovanje toliko pun da u njega ne stanu sklopivi bicikli pa je nekima lakše prevoziti bicikle normalne veličine na nosačima bicikla, bilo na krovu ili na stražnjim nosačima, ali sklopivi su bicikli – nađete li dovoljno mjesta za njihov prijevoz u automobilu – idealni za korištenje u malim primorskim i dalmatinskim mjestima.

Primjerice, ako ste smješteni u blizini plaže, a do centra mjesta imate nekoliko kilometara navečer je umjesto šetnje zgodno sjesti na bicikl i odvesti se do rive. Ili obrnuto, ako imate smještaj dalje od plaže, bicikl može odlično doći za odlazak na kupanje. A svi znamo koliko je u turističkim mjestima nekad zamorno sjedati u automobil, što zbog gužvi, a što zbog parkinga. Osim toga, sklopivi bicikli imaju manje kotače i manji krug okretanja pa je njima lakše manevrirati na malom prostoru. Sjetite se samo praktične vožnje kultnog Pony bicikla gradskim ulicama. Na tržištu je sve veća ponuda sklopivih bicikala, a raspon cijena je od 1000 do 13.000 kuna. Nostalgičari će se razveseliti uskrsnuću originalnog Rog “Ponija”, budući da je slovenski proizvođač ponovno pokrenuo proizvodnju. Retro izgled u atraktivnim metalik bojama i kvalitetna izrada čine ga privlačnim i atraktivnim, ali ni cijena više nije tako mala pa se originalni Rogov Pony prodaje po cijeni od 2390 kuna za model s jednom brzinom, 3190 kuna za model s tri brzine i 4500 kuna za model s pet brzina.

Na tržištu se nude i jeftiniji Pony bicikli drugih proizvođača koji su opremljeni manje kvalitetnim dijelovima, Primjerice, pronašli smo “Spring” Pony po akcijskoj cijeni od 1084 kune. Međutim, treba napomenuti da su klasični Pony bicikli preklopni samo na rami, dok se kod njih ne sklapa volan ni pedale te zauzimaju u prtljažniku mnogo više mjesta od pravih sklopivih “folding” bicikala.

Kod sklopivih je bicikala raspon cijene i kvalitete velik. U ponudi ima i jeftinijih sklopivih bicikala, ali njihova kvaliteta je vrlo upitna, kako pogonskog sustava i mjenjača (ako nije single speed) tako i kod takvih bicikala možda i bitnijeg sustava sklapanja. Jer, što vam vrijedi sklopivi bicikl ako ćete ga moći sklopiti i rasklopiti samo nekoliko puta nakon čega će se mehanizam pokvariti. Stoga, ako zaista želite pravi sklopivi bicikl, bolje je platiti nešto više nego kupiti jeftiniji bicikl koji vam neće dugo služiti.

Foto: Decathlon

Baš kao i kod Ponyja, najviše modela nudi se uz 20-inčne kotače, dok su manji kotači od 16 cola rjeđi, a najviše ih vole jahtaši i jedriličari jer zauzimaju manje mjesta na brodu. U vožnji su, naravno, neudobniji i u pravilu sporiji. Najjeftinije modele koje možemo preporučiti našli smo u Decathlonu. Sklopivi bicikli tamo su podijeljeni u tri kategorije, a najjeftiniji Tilt 100 s jednom brzinom stoji 1199 kuna. Nedavno smo ga vidjeli u jednoj marini pored Šibenika i djelatnici su nam rekli da ga bez problema koriste već godinu dana, dakako, po ravnom. Srednji model je Tilt 120 koji nudi 6 brzina pa je pogodan i za dulje vožnje te lakše uspone. Stoji 1799 kuna. Top model Tilt 500 s laganom aluminijskom ramom i 7 brzina Shimano mjenjača stoji 2349 kuna. Tilt 500 nudi se i uz elektromotor od 250W za 6199 kuna. Sklopivi Cinzia Carbike može se kupiti po cijenama od 1499 do 2400 kuna, a Cinzia Ponyji za oko 2800 kuna.

Posljednjih desetak godina pojam je za sklopive bicikle američki proizvođač Dahon, prepoznat po kvaliteti dijelova i jednostavnosti sklapanja. U posljednje vrijeme, zbog velike potražnje za njihovim biciklima u Kini, kvaliteta im je pala, a cijene porasle. Pa dok se nekad odlično opremljen Dahon mogao kupiti za 3000 kuna, sada podjednako kvalitetan stoji najmanje 4500-5000 kuna. No, na tržištu su se pojavili neki proizvođači koji nude vrlo sličnu kvalitetu. Primjerice, nizozemski Takashi s vrlo solidno opremljenim biciklima za 3600 kuna, a sličnu cijenu od 3400 kuna ima i Author Simlex, dok se Kross Flex sklopivi bicikli trenutačno na popustu mogu kupiti za 2399 kuna.

Foto: Apache

Svojevrsni Rolls-Royce među sklopivim biciklima jest engleski Brompton, koji je jedinstven i nudi izvanrednu kvalitetu izrade i retro izgled. Njegovi modeli dolaze na 16-colnim kotačima. Bromptonovi modeli s tri brzine cjenovno startaju od 10.699 kuna, a top-model sa šest brzina stoji 12.899 kuna. U posljednje su vrijeme sve popularniji i električni bicikli, a sve je veća ponuda sklopivih bicikala na struju. Osim već spomenutog modela iz Decathlona, izdvojit ćemo dobru ponudu za češki sklopivi električni bicikl Apache Tocho Nexus s 3 brzine u glavčini stražnjeg kotača (Shimano Nexus) i baterijom kapaciteta 374 Wh, što mu je dovoljno za domet od 40 do 70 kilometara. Stoji 8300 kuna.

