Istražili smo: isplati li se više krovne kutije i nosače kupiti ili unajmiti

Stigla je skijaška sezona, a to je vrijeme kad skijaši, osim o smještaju i opremi, počinju razmišljati kako će stići na svoje skijaško odredište i na njega dopremiti svu potrebnu opremu. Najviše skijaša na zimski odmor putuje osobnim automobilom, a najčešće u putničko vozilo ne stanu skije i sva skijaška oprema pa su nosači za skije ili krovne kutije najčešće rješenje tog problema. Stoga smo istražili isplati li ih se više kupiti ili unajmiti.

Prije svega treba reći da je najsigurnije skije prevoziti unutar vozila, ako imate uvjete za to (kombi vozilo ili veći auto), ali većina skijaša ima običan automobil. Tada problem rješavaju krovni nosači. Zadnjih su godina krovne nosače za skije gotovo potpuno zamijenile duge zimske krovne kutije u kojima se mogu prevoziti skije, ali i sva skijaška oprema i prtljaga.

Krovne kutije su zbog aerodinamičnosti sigurnije za transport skija, a osim toga, čuvaju skije koje tijekom putovanja nisu na kiši i snijegu. Primjerice, popularni zimski model najpoznatijeg proizvođača nosača i krovnih kutija, švedskog Thulea, Touring Sport koji prima 300 litara prtljage i 4-6 pari skija (dužine do 175 cm) ili 3-4 snowboarda stoji 2519 kuna. Veći Touring L model s prtljažnim volumenom od 420 litara i nosivosti do 50 kg za 5-7 pari skija (do 180 cm) stoji 3149,10 kuna, a za, primjerice, još duži Thule Motion XT XL s volumenom od 500 litara, za maksimalnu dužinu skija do dva metra (5-7 pari skija) i s otvaranjem na dvije strane treba izdvojiti 4249 kuna.

Nosači skija osjetno su jeftiniji. Za dva para skija nosači stoje 818 kuna, za 4 para skija 1019 kuna, a za 6 pari skija za SUV automobile stoje 1206 kuna. Isplati li vam se više kupiti krovnu kutiju ili je unajmiti, ovisi o vama, odnosno o tome koliko ćete je često koristiti. Idete li samo jednom godišnje na skijanje i jednom na ljetovanje, krovna kutija nije vam neophodna. Također, ako živite u stanu i krovnu kutiju nemate gdje skladištiti, najam može biti dobra opcija. Ako pak više puta godišnje odlazite na skijanje i za putovanja ljeti treba vam krovna kutija, novac uložen u kupnju krovne kutije brzo će vam se isplatiti. Za najam nosača skija za 4 para valja izdvojiti 30 kuna dnevno izvan sezone, odnosno 40 kuna u hrvatskom skijaškom tjednu.

Najam krovnih kutija u kojima se mogu prevoziti skije stoji od 60 kuna dnevno za kutiju u koju stanu 4 para skija izvan sezone, odnosno 80 kuna u “hrvatskom tjednu”, a za kutiju za 6 pari skija je cijena 80, odnosno 100 kuna dnevno. Nemojte zaboraviti da vam trebaju i poprečni krovni nosači na koje se montiraju nosači za skije ili krovne kutije. Oni stoje od 800 do 2000 kuna, ovisno o tome jesu li čelični ili aluminijski i kolika im je nosivost. Najam nosača košta 35 kuna dnevno izvan sezone i 50 kuna dnevno u hrvatskom skijaškom tjednu.

