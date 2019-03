Isprobali smo novu Mazdu 3 pravom cilja na sam vrh klase

Premium osjećaj za upravljačem koji se može usporediti s onim u luksuznim njemačkim kompaktnim automobilima prvi je dojam s prvih europskih testnih vožnji četvrte generacije Mazde3. Japanski bestseler koji je od 2003. prodan u više od 6 milijuna primjeraka u hatchback varijanti dimenzijama je ostao gotovo jednak dosadašnjem modelu (dužina 446 cm, 358 litara prtljažnika) i premda je jedan od najdužih u klasi, u vožnji se čini iznimno kompaktnim. Skulpturalni dizajn izrazito čistih linija pun je pogodak, a uživo i masivni C stup koji se na fotografijama činio predimenzioniran izgleda skladno. Sprijeda, a pogotovo straga, Mazda3 zaista je lijepa.

Tih i miran i s dizelašem

Naprosto, Mazda3 na cesti izgleda sjajno, a takva je i u vožnji. Isprobali smo dva od tri motora koji će se nuditi u Europi. Unaprijeđen 2,0-litreni atmosferski benzinac sa 122 KS i 213 Nm okretnog momenta sada stiže uz 48-voltnu bateriju kao “blagi hibrid” zbog čega je ekološkiji i štedljiviji, a ima i funkciju gašenja cilindara. S kirurški preciznim 6-brzinskim mjenjačem slaže se odlično, a na testnoj ruti nam je trošio 7,3 l/100 km. U svim je režimima vožnje dinamičan i agilan (10,4 s do stotke, 202 km/h najveća brzina) te je sasvim usporediv s konkurentima koji gotovo svi dolaze s turbopunjačem. Mazda gotovo sama trenutačno pliva protiv struje i drži se stare gradnje benzinaca bez turbopunjača, a to je razvila do savršenstva već poznatom SkyActive tehnologijom.

Ali, inženjerski razvojno ne zaostaje, štoviše, kasnije ove godine na tržište će stići unikatni SkyActive X koji kombinira benzinski motor sa značajkama dizelskog motora (nismo ga vozili, a Japanci kažu da će imati oko 180 KS i 220 Nm). Benzinac dolazi i uz klasičan 6-stupanjski automatski mjenjač uz polugice iza upravljača za ručnu izmjenu, a radi glatko i ugodno te ima mogućnost prebacivanja u “sport” mod. Uz njega nam je potrošnja na nešto blažoj ruti bila 7 l/100 km. Mazda nije odustala ni od dizela. U ponudi je novi 1,8-litreni sa 116 KS i 270 Nm. Tih je i uglađen, u kabini gotovo nečujan, a istovremeno potentan i agilan (10,3 s do stotke, max 199 km/h). Očekivano, štedljivost mu je vrlina i prosjek nam je s automatskim 6-stupanjskim mjenjačem bio 6 l/ 100 km.

Sedan stiže u svibnju

Dinamika u vožnji Mazdin je forte, a nova trojka još je sportskija nego dosadašnja. Od svibnja će u prodaji biti i sedanska izvedba koja izgledom zaslužuje nadimak “mala šestica”. Prostranija je u kabini i prtljažniku (450 litara) i na našem se tržištu od sedana mnogo očekuje, čak udio od 50 posto prodaje. Dakako, već je u početnoj opremi cijeli niz sigurnosnih sustava poput radarskog tempomata, prednjih LED svjetala. U serijskoj je opremi i novi multimedijski sustav s navigacijom i Android Auto i Apple CarPlay sustavom, audio sustav s osam zvučnika, 7-inčni displej, head-up displej, stražnji parkirni senzori te ostali sustavi pomoći vozaču, poput sustava održavanja u prometnom traku.

Mazda3 definitivno je krupnim koracima stupila prema premium segmentu, a to se ogleda i u cijeni. Benzinac starta od 162.641 kunu. Oprema je puno bogatija, kao i materijali u unutrašnjosti, ali i u Mazdi su svjesni da će ovim poskupljenjem izgubiti dio kupaca. S druge strane, zaista vrhunskim proizvodom žele privući nove kupce, koji su dosad gledali modele premium klase, primjerice, kompakte njemačkog premium trojca i Lexusa, od kojih je Mazda3 ipak osjetno jeftinija. Dizelski početni model stoji 179.200 kuna.

