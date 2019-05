Isprobali smo električni bicikl u gradskoj vožnji - evo je li brži od auta

Bez dozvole i registracije s blokadom na 25 km/h

Električni bicikli sve su popularniji, a dokaz tome je i veliki interes za nedavne poticaje za električna vozila u sklopu kojih se moglo dobiti do 5000 kuna za kupnju bicikla na struju, odnosno do 40% cijene. Ti poticaji su izazvali i lavinu kritika, kako vozača auta koji ne vide smisao potpora za električne bicikle (za razliku od el. auta), ali i samih biciklista koji ne priznaju bicikliranje uz pomoć “motora”. Po nama su ti poticaji odlična stvar jer električni bicikli su nemjerljivo jeftiniji od električnih auta i više ih si građana može priuštiti, a ako određeni broj ljudi koji na posao putuje običnim automobilom odluči za električni bicikl i ekologija je na dobitku. Dakako, tu je i zdravlje putem rekreacije jer električni pedelec bicikli daju samo potporu pa je potrebno i koristiti vlastitu energiju.

To je zapravo njihova prednost u odnosu na klasične bicikle jer se od kuće do posla nećete oznojiti, a ako se na putu još morate popeti na uzbrdicu, električni bicikl će vam biti spasonosno rješenje. Znaju to svi biciklisti u Rijeci ili Šibeniku, ali i Zagrebu. Prema zakonu, električni bicikl spada u kategoriju “običnih” bicikala te se ne treba registrirati niti za njega treba vozačka dozvola ako ima elektromotor do najveće trajne snage 0,25 kW koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h. Za njih vrijede klasična prometna pravila kao kod “običnih” bicikala – dužni su se kretati biciklističkim trakom ili biciklističkom stazom, a gdje one nisu izgrađene, dužni su se kretati uz krajnji desni rub ceste. Postoje dvije vrste e-bicikala, pedelec bicikli koji elektromotor kao potporu uz pedaliranje i tzv. e-bike bicikli, čiji se motor pokreće na ručici gasa, neovisno o tome da li se pedale okreću ili ne (kao kod skutera).

Obje vrste mogu imati i snažnije motore od 250W i ostvarivati brzine veće od 25 km/h, ali tada je za njih potrebna registracija, osiguranje i vozačka dozvola.