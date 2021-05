Iskoristite priliku! Zašto platiti, kad može i besplatno

Suzukijeva tradicionalna proljetna servisna akcija dobro će doći svim vlasnicima automobila sa znakom ove japanske marke jer osim besplatnog pregleda vozila u 20 točaka podrazumijeva i zanimljive darove. Akcija će započeti zadnjeg dana svibnja, a trajat će četiri tjedna. Termin u servisu nije potrebno rezervirati, ali i to je, naravno, moguće napraviti. U sklopu besplatnog pregleda Suzukijevi će stručni serviseri provjeriti ispravnost kočionih pločica i diskova, amortizera, svjetala, žmigavaca, akumulatora, ovjesa, ispušnog sustava... Provjerit će razinu motornog ulja, kočione tekućine, rashladne tekućine, tekućine u akumulatoru, tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Obratit će pažnju i na sama stakla – jesu li čitava – te u kakvom su stanju brisači i jesu li dobro podešene brizgaljke za pranje stakala. Neće propustiti prekontrolirati ni stanje guma te tlak u njima, kao ni naplatke i stanje laka i karoserije. Svakog vozača koji dođe na besplatni pregled Suzuki vozila nagradit će 3u1 USB punjačem. Nadalje, vlasnici vozila koji se odluče u ovlaštenom Suzuki servisu obaviti zamjenu ulja i filtra ulja mogu računati na još jedan koristan poklon.

Ford u proljetnom dijelu godine ima tri veće servisne ponude: Ford 4+ servisne pakete, akcijske cijene pri kupnji seta originalnih aluminijskih naplataka i akcijske cijene originalne dodatne opreme. U ponudi Ford 4+ servisnih paketa više je od 500 pripremljenih servisnih paketa za Ford vozila starija od četiri godine koji vlasnicima automobila Ford omogućuju znatne uštede i najbolju moguću brigu za njihovo vozilo. Uz proširenje ponude, posebni servisni paketi sada se odnose na modele i osobnog i gospodarskog programa: Fiestu, Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kugu, EcoSport, B-Max, Ranger, Transit, Custom, Connect i Courier. Cijene servisnih paketa kreću se već od 499 kuna. U cijenu servisnih paketa uključeni su i pregled vozila u 20+ točaka i dijagnostika vozila. Ako ste zakasnili na proljetnu akciju koja je u ovlaštenim servisima Volkswagena, Audija, Seata i Škode do početka mjeseca podrazumijevala pregled vozila za samo jednu kunu, ne očajavajte. Od 1. lipnja 2021. godine u svim ovlaštenim servisima VW grupe počinje akcija pod nazivom Mjesec sigurnosti koja u fokus stavlja sigurnosne provjere vozila u sklopu pripreme vozila za ljetni odmor. Također, za vlasnike vozila starijih od četiri godine pripremili su servisne pakete s posebnim cijenama. Paketi uključuju originalne dijelove i ugradnju u ovlaštenom Volkswagen, Škoda, Seat i Audi servisu.

Citroën i Peugeot također imaju proljetnu servisnu akciju, ovoga puta usmjerenu na amortizere. Članovi kluba vjernosti Citroën Zauvijek, odnosno Peugeot Zauvijek do 31. svibnja 2021. uz standardne popuste na dijelove za održavanje ostvaruju i poseban popust od 30% na prednje i stražnje amortizere kao i dijelove ovjesa. Kupci se mogu učlaniti u program vjernosti u servisima Citroën i Peugeot za 149 kn, iskoristiti odmah popust u sklopu ove akcije i ostvariti razne pogodnosti tijekom cijele godine. Među pogodnostima su povoljno redovito održavanje vozila s popustima do 30%, usluga pomoći na cesti u trajanju od jedne godine, poseban popust od 30% na najskuplji dio prve ugradnje.

U Mercedes-Benz ovlaštenim servisima klijentima koji se prijave putem online rezervacije ili Mercedes me servisne aplikacije nude besplatan pregled vozila. Taj pregled uključuje vanjski pregled vozila (ispravnost svjetala, stanje vjetrobrana, metlica brisača, pregled pneumatika), provjeru ispod poklopca motora (razina motornog ulja, kočione tekućine i tekućine za pranje vjetrobranskog stakla), provjeru kočnica (stanje diskova i kočionih obloga) te provjeru stanja i ispravnosti akumulatora. Istovremeno nude do 20 posto popusta na dezinfekciju klima-uređaja, koncentrat za pranje vjetrobrana, set za pranje vozila, a uslugu dezinficiranja unutrašnjosti odradit će za 400 kuna. Uz kupnju originalnih Mercedesovih metlica brisača ide i 25 posto popusta.

Kia po povoljnijoj cijeni nudi sezonski pregled automobila, a predlažu i dezinfekciju putničke kabine ili klimatizacijskog sustava vozila. Za odabrana Kia vozila starosti iznad pet godina u ponudi imaju Economy line rezervne dijelove. Nude jednaku sigurnost kao originalni dijelovi, ali ušteda u odnosu na originalne dijelove u prosjeku iznosi 30 posto.

Toyotina trenutačno najvažnija servisna poruka ona je koja se odnosi na Relax program koji nudi do deset godina (ili do 160.000 km) jamstva na sva vozila. Ova mogućnost produljenja jamstva vrijedi za nova, ali i za rabljena vozila u trajanju od jednog servisnog intervala, i to bez dodatnih troškova aktivacije. Jedini uvjet za ostvarenje Toyota Relax jamstva (unutar definirane starosti i kilometraže vozila) redovito je održavanje u ovlaštenim Toyota servisima prema propisanim preporukama proizvođača, pri čemu servis uklanja uočene nedostatke. Toyota Relax aktivira se u ovlaštenom servisu nakon isteka tvorničkog jamstva, obavljanjem redovitog servisa, na period do sljedećeg servisnog intervala. Vezan je za određeno vozilo i njegov broj šasije, tako da se prenosi na novog vlasnika u slučaju prodaje vozila. Vlasnik vozila s aktivnim Toyota Relax programom ima pravo na besplatan popravak u skladu s uvjetima. Prednosti vlasnik može iskoristiti u slučaju kvarova mehaničkih, elektroničkih ili električnih komponenti vozila koji se mogu pripisati pogreškama u procesu proizvodnje ili ugradnje.