Inovativna tehnologija za stabilnost na tri kotača

Ponekad je teško pojmiti koliko vrijeme brzo leti. Kad smo dogovorili test novog izdanja skutera Piaggio MP3, a koji karakteriziraju dva, a ne jedan kotač na prednjem dijelu vozila, pomislili smo kako je od njegova prvog predstavljanja prošlo nekih desetak godina. No, model je na tržištu već 17 godina, uskoro postaje i punoljetan.

Mnogo je kontroverzi bilo tada, tijekom prvog prikazivanja modela MP3. Mnogo je bilo skeptika koji nisu vjerovali u sposobnost nove tehnologije prednjeg ovjesa koji su razvili stručnjaci iz Piaggia. Tržište je pak pokazalo koliko su dobar posao napravili. Naime, do sada je model MP3 prodan u gotovo četvrt milijuna primjeraka. S druge strane, tehnologija koju su razvili postala je zanimljiva i nekim drugim proizvođačima. No, ta činjenica ih je i skupo stajala. Tako je francuski Peugeot iskopirao tehnologiju koju je Piaggio patentirao i zaštitio, što je prije gotovo dvije godine dovelo do presude kojom je francuski brend (u kineskom vlasništvu) kažnjen zbog povrede patenta. Kazna je višemilijunska. Ipak, pustimo mi to po strani te se orijentirajmo na novo izdanje modela MP3.

Jako dobar maloprije spomenuti prodajni rezultat model MP3 doveo je do toga da se ovaj tricikl nije previše mijenjao još od prvog predstavljanja. Ipak, sredinom protekle godine u glavnom francuskom gradu prikazano je dotjerano izdanje. Ono donosi daleko agresivniji dizajn. Pored dizajnerskih promjena, promjene prati tehnološki napredak. Sukladno tome analogna je instrumenta ploča zamijenjena digitalnom, uz vrlo dobar 7-inčni TFT displej u boji. Upravo on omogućava pregled daleko većeg broja informacija. Testni model bio je MP3 400 Sport, a ovaj dodatak Sport u nazivu znači i nešto više opreme. Tako je tu i mogućnost spajanja s pametnim telefonom, što olakšava korištenje. Sport izdanje moguće je prepoznati i po ukrasnim crvenim detaljima. Ti detalji vidljivi su na naplatcima, šavovima na sjedalu, kao i oprugama amortizera. Nije to ništa spektakularno, ali svakako doprinosi većoj atraktivnosti kompletnog skutera.

Obnovljeni MP3 donosi dosta svježiji dizajn, koji nosi i određenu dozu agresivnosti. Doduše, vrlo umjerenu pa teško da će biti kupaca kojima se neće svidjeti ove promjene. Kad se uzme u obzir i tehnološki napredak, nema sumnje kako je ovaj skuter sve više inspiriran trendovima iz automobilskog svijeta. Tri kotača osim sigurnosnog aspekta pridonose i većoj dozi udobnosti. Treba znati kako je riječ o skuteru dugačakom 216 centimetara uz 156 cm međuosovinskog razmaka. Na prednjem su dijelu dva kotača s gumama 110/70 13, dok je straga jedan s gumom 140/70 14. Tijekom vožnje ponovno se pokazalo kako je ovako složen prednji dio skutera idealan za gradske vožnje. Vožnje cestama gdje ima mnogo neravnina, bez obzira na to mislimo li na prelaske preko tračnica i ležećih policajaca ili pak samo loših prometnica kojih ne nedostaje.

Na svakom prednjem kotaču je i po jedan disk promjera 25,8 cm, dok je straga jednostruki od 24 cm. Zajedno vrlo dobro obavljaju svoju zadaću. Pokretački agregat testnog modela iz 399 ccm obujma osigurava 35,3 KS i to pri 7500 okretaja u minuti. Tu je i 37,7 Nm maksimalnog okretnog momenta. Na samom startu ponekad zna biti malo neželjenih vibracija, što je možda moguće dodatno otkloniti u servisu.

Veliko i prostrano sjedalo svakako pridonosi udobnosti, a uz svega koju minutu privikavanja svako zaustavljanje na semaforu znači i korištenje prekidača kako bi se "zaključao" prednji dio. Tada je moguće čekati zeleno svjetlo na semaforu bez spuštanja nogu sa skutera. Već lagano dodavanje gasa znači i otključavanje i prednji ovjes počinje opet normalno funkcionirati kod oba kotača. MP3 400 Sport uz solidnu veličinu vjetrobranskog stakla osigurava i dosta dobru zaštitu od vjetra, a bez obzira na glomaznost, njime nije teško upravljati. U svakom slučaju, skuter koji pruža mnogo.

Model MP3 na domaćem je tržištu dostupan uz tri verzije pogona. Sve zadovoljavaju Euro 5 normu. No, nisu svi isti. Isti je ostao MP3 300, te je nešto kompaktniji i cjenovno prihvatljiviji. Redizajn je zahvatio dvije snažnije izvedbe. Tako je nama u ruke stigao model MP3 400 koji rabi prije dvije godine predstavljen agregat od 399 ccm. Nešto više promjena doživio je nasljednik modela MP3 500, koji sada nosi oznaku MP3 530 i to jer je obujam jednocilindričnog agregata porastao s 493 na 530 ccm.

Vrh ponude modela MP3 čini 530 Exclusive. Osim novog pokretačkog stroja Master HPE, a riječ je o jednocilindričnom izdanju od 44,2 KS i 50 Nm maksimalnog okretnog momenta, tu je i napredna tehnologija. Ovaj model opremljen je i tempomatom, kao i mogućnošću vožnje unazad, a što olakšava i stražnja kamera. Piaggio MP3 prvi je skuter na svijetu koji sadrži ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), s inovativnim paketom funkcija za pomoć vozaču temeljenim na Imaging Radar 4D tehnologiji. Tako je tu nadzor mrtvog kuta, kao i sustav pomoći pri promjeni trake. Sposoban je identificirati vozila koja se brzo bočno približavaju, stvarajući potencijalnu rizičnu situaciju u slučaju da vozač pokaže namjeru promjene trake. U tom slučaju vozač dobiva obavijest na ploči s instrumentima. Testni model, kao i MP3 530, ima mogućnost paljenja bez ključa. Cijena testnog modela iznosi 10.899 eura. Oznaka Sport stoji 500 eura.

Zadnje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama testni model učinile su dostupnim vozačima koji ne posjeduju A kategoriju u vozačkoj dozvoli, a koja se odnosi na motocikle. Naime, upravljanje modelima s tri kotača dozvoljeno je i vozačima osobnih automobila, odnosno onima koji imaju položeno samo za B kategoriju vozila.