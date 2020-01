Idete na skijanje? Kazne za vožnju bez zimske opreme mogu biti astronomske

Tijekom skijaške sezone brojni Hrvati odlaze na skijanje, većinom u najpopularnija alpska odredišta u Sloveniji, Austriji, Italiji i Francuskoj, ali i u susjednu BiH, gdje su cijene osjetno povoljnije. Velika većina njih na svoja skijaška odredišta odlazi automobilom pa valja upozoriti na prometna pravila u zemljama odredišta i državama kroz koje prolaze, pri čemu nam pomažu podaci Hrvatskog autokluba.

Kao što znamo, u Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga do 15. travnja. U zimske dionice ubrajaju se kontinentalne autoceste i državne ceste, ukupno 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih cesta. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Dakako, zimska oprema je obvezna na svim cestama u Hrvatskoj bez obzira na datum ako vladaju zimski uvjeti, odnosno ako je kolnik prekriven snijegom ili je na njemu poledica.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Kazna za vozače koji nemaju zimsku opremu je 700 kuna, ali imajte na umu da šteta koju možete prouzročiti ako ne koristite zimsku opremu u zimskim uvjetima vožnje može biti vrlo velika, kako nematerijalna – pri čemu možete ugroziti svoj i živote drugih u prometu – tako i materijalna, jer osiguravatelji neće pokriti štetu ako niste vozili s potrebnom zimskom opremom.

Obveza korištenja zimske opreme u svakoj je državi propisana zakonski, pa tako neke države imaju obvezu korištenja zimske opreme kad su na snazi zimski uvjeti (bez datumskog propisivanja) na cestama, odnosno kad je na kolniku snijeg, ugaženi snijeg ili kad je poledica (kao što je do prije nekoliko godina imala i Hrvatska). Tako je, primjerice, u Francuskoj i Belgiji. No, mnogo više država – kao što je to od 2013. godine slučaj i u Hrvatskoj – obveznu zimsku opremu propisuje datumski.

Izdvojit ćemo države u koje skijaši iz Hrvatske najčešće putuju. U Austriji je obvezna zimska oprema u razdoblju od 1.11. do 15.4. u vrijeme zimskih uvjeta na cesti. Pod zimskom opremom podrazumijeva se isto što i u Hrvatskoj. Kazna za nepoštivanje propisa ne čini se velika – 35 eura, ali oprez! Ako kojim slučajem bez zimske opreme prouzročite zastoj u prometu, što nije teško zamisliti zimi bez zimske opreme na nekom alpskom prijevoju, kazna može dosegnuti i 5000 eura.

U Francuskoj je uporaba zimske opreme obvezna u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom označena njezina obvezna uporaba, primjerice lanaca za snijeg. Na planinskim je cestama posebice obvezna uporaba lanaca za snijeg i za vozila opremljena zimskim gumama. Kazna za vožnju bez zimske opreme je 135 eura.

U Italiji regije autonomno odlučuju kad i kakva se zimska oprema zahtijeva na cestama na njihovu području. Većina regija na području sjeverne i srednje Italije, gdje su snijeg i led zimi normalna pojava, odlučila se za datumski određenu uporabu zimske opreme, koja uključuje ili četiri zimske gume ili četiri ljetne gume i lance za snijeg dodatno u opremi. Primjerice, u Furlaniji-Julijskoj krajini, na autocestama Trst – Venecija i Palmanova – Udine – Tržič, obvezna je uporaba zimske opreme od 15.11. do 15.4., bez obzira na uvjete vožnje. Na području Val d’Aosta: od 15. listopada do 15. travnja na automobilu je obavezna zimska oprema (zimske gume ili ljetne gume + lanci).

U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski određena – od 15.11. do 15.3. bez obzira na vremenske uvjete, odnosno u slučaju zimskih uvjeta na cesti prije ili poslije tog vremenskog razdoblja. Vozač, koji nema propisanu zimsku opremu kažnjava se s 40 eura. Ako je zbog izostanka zimske opreme onemogućen promet, kazna je 500 eura. Ako vozite a da niste očistili auto od snijega, možete očekivati kaznu od 200 eura.

Zbog nižih cijena nego na skijalištima u zapadnoj Europi za zimovanje su popularna skijališta i u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje je od 15.11. do 15.4. obavezna zimska oprema bez obzira na vremenske uvjete. Zimska oprema podrazumijeva četiri zimske gume (minimalno 4 mm dubine utora) ili četiri ljetne gume (minimalno 4 mm dubine utora) s lancima u prtljažniku koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjeta. Kazna je 40 KM, a tko prouzroči prometnu nesreću, morat će platiti dodatnih 50 do 200 KM. U svakom slučaju, odlazak na planinu bez dobrih zimskih guma, bez obzira na to što je to negdje zakonski moguće, ne preporučuje se.

