I VW Golf odlazi u povijest zbog ekologije

Automobilski svijet se mijenja vrtoglavom brzinom, a elektromobilnost je čini se naša neupitna budućnost. Sve stroži ekološki propisi automobile s unutarnjim izgaranjem će u bliskoj budućnosti, vjerojatno i prije nego što smo to mogli očekivati, učiniti preskupima za proizvodnju.

Potvrđuju to i rijeći novog izvršnog direktora Volkswagena Thomasa Schäfera, koji je za Welt am Sonntag, nedjeljno izdanje njemačkog dnevnika, ustvrdio da u VW-u još nisu odlučili dali će razvijati novu generaciju svog najprodavanijeg modela - kultnog Golfa. Pa što se to događa, Volkswagen je nedavno objavio da prestaje proizvodnja Passata koji je bio pojam poslovne limuzine, a sada najavljuju i odlazak svoje ikone koja je na mnogim tržištima, pa tako i našem sinonim za kvalitetu, pouzdanost i držanje vrijednosti automobila?

- VW Grupa ne vidi motore s unutarnjim izgaranjem kao isplativu alternativu elektromobilnosti u srednjem roku. Očekuje se značajan porast cijena vozila kao rezultat planirane EU direktive o emisijama Euro 7. Vozila s unutarnjim izgaranjem bila bi skuplja od 3000 do 5000 eura zbog složenijeg čišćenja ispušnih plinova. S malim automobilom ti se dodatni troškovi teško mogu apsorbirati. Dakle, donedavna početna mobilnost s motorima s unutarnjim izgaranjem bit će znatno skuplja. Individualna mobilnost osnovna je potreba i mora ostati ostvariva u budućnosti, a rješenje je elektromobilnost - rekao je Schäfer.

Dakle, možemo zaboraviti najjeftinije automobile koji su već danas mnogo skuplji još donedavno najpovoljnijih auta za 10.000 eura.

VW grupa do 2025. grupa želi na tržište dovesti četiri električna modela malih automobila, najavio je Schäfer. Osim VW ID.2, bit će tu još jedan model iz VW-a, Škode i Cupre.

- Planiramo ponuditi ID.2 za manje od 25.000 eura. Za tri godine to će biti super atraktivna cijena za električno vozilo - rekao je Schäfer, koji je u upravnom odboru VW grupe odgovaran je za masovne marke VW, Škoda i Seat.

Dometi vozila bili bi najmanje 350 do 400 km, jer je to psihološka prodajna točka u ovom trenutku - kaže.

Potvrdio je da VW radi na redizajnu postojeće osme generacije Golfa, no u idučih godinu dana će odlučiti hoće li ići u razvoj 9. generacije koja bi trebala stići 2026., jer, kako kaže, pitanje je isplativosti razvoja modela koji na tržištu nebi bio standardnih 7 godina. Naime, do 2030. će prosjek game pojedinog proizvođača morati biti 60 g/km CO2 (sada je 95 g/km), a to će moći ispuniti samo auti na struju ili hibridi za koje u VW gljedaju samo kaokratkoročnu prijelaznu fazu