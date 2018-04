'Dolazi era auta na struju, mi smo spremni'

Sve je više električnih automobila na cestama, a u budućnosti, i to ne tako dalekoj, bit će ih sve više. Gotovo svi veliki proizvođači automobila ubrzano razvijaju tehnologije za automobile pokretane strujom, a zakonske regulative koje se tiču reguliranja ekoloških aspekata prometa, pogotovo zagađivanja dizelskih automobila za koje je nedavno u Njemačkoj omogućena i zabrana prometovanja u određenim gradskim središtima, a na slične se mjere pripremaju i drugi veliki europski gradovi poput Pariza, svakako idu u prilog vozilima na alternativan pogon. A prvenstveno se to odnosi na struju, bilo za vozila s isključivo električnim ili s hibridnim benzinsko-električnim pogonom.

Zbog toga se i proizvođači guma već godinama pripremaju za strujnu eru, a jedan od najvećih – Goodyear, na ovogodišnjem je Salonu automobila u Ženevi predstavio prototip EfficientGrip Performance s tehnologijom Electric Drive, koja je posebno dizajnirana i razvijena za automobile na električni pogon. Iako je riječ o konceptu, guma je u završnom stupnju razvoja i kao serijska će se na europskim cestama pojaviti do 2019. godine.

O novom pneumatiku, kao i o drugim novim proizvodima Goodyeara, razgovarali smo s Carlosom Cipollittijem, potpredsjednikom Goodyearova razvoja za Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA) te generalnim direktorom Goodyearova inovacijskog centra u Luksemburgu.

– Lice mobilnosti se mijenja, velike promjene se trenutačno događaju na tržištu, čemu se i mi kao proizvođači guma prilagođavamo. Prije svega, flotna prodaja vozila je u ekspanziji i postaje sve bitnija u odnosu na privatne kupce. Druga velika promjena koja se trenutačno događa jest razvoj autonomne vožnje, a mi razvijamo gume za vozila koja će imati autonomne sustave. Treća stvar na kojoj radimo je povezivost, što podrazumijeva komunikaciju odnosno informacije koje naši pneumatici šalju vozilu, korisnicima i operaterima. I, naravno, tu je velika promjena, evolucija koja se događa s prelaskom na električna vozila čije tržište raste – rekao nam je Carlos Cipollitti.

Goodyearovi testovi pokazuju da se klasične gume na električnim vozilima istroše 30 posto brže zbog snažnog, naglog okretnog momenta električnih motora i dodatne mase vozila koju uzrokuju teški baterijski paketi.

Kakve su gume za električna vozila? Po čemu se razlikuju od guma za konvencionalni automobil?

– Električna vozila donose drukčije zahtjeve, masa i performanse tih automobila su drukčije. Prije svega se to odnosi na veći okretni moment i brže ubrzanje koje imaju značajan utjecaj na razvoj i sastav guma. Isto tako, zbog baterija električni automobili imaju veću masu. Sve to moramo uzeti u obzir pri odabiru materijala i dizajnu gume, a da ne žrtvujemo druge značajke.

Električna vozila mnogo su tiša, pa i mi moramo smanjiti buku koju stvaraju gume kako bi vožnja bila što komfornija, ali opet, prianjanje na podlogu na mokroj ili suhoj podlozi mora ostati u istim okvirima. Dakako, vozači žele što veći domet s jednim punjenjem automobila pa je naš zadatak napraviti gumu sa što manjim otporom kotrljanja. To sve treba izbalansirati pa je zbog toga proizvodnja gume za električna vozila izazov i ona mora biti drukčija nego guma za vozila s konvencionalnim motorima – kaže Cipollitti.

Koliko će brzo nastupiti era električnih automobila?

– Sigurno se događa evolucija. Pogledajte samo koliko se otvara novih punionica za električne automobila i sve ih je više na cesti.

Njihovo vrijeme sigurno dolazi, takav je trend, ali teško je reći koliko će to brzo ići. Ključno pitanje je koliko se korisnici komforno osjećaju vozeći električni automobil, koliko će brzo moći napuniti baterije i krenuti dalje na put, a to prije svega ovisi o infrastrukturi punionica. Mi znamo da je ta evolucija krenula i želimo biti spremni. Zbog toga smo i lansirali poseban prototip gume za električna vozila – rekao nam je Cipollitti.

Sve se više ljudi odlučuje za cjelogodišnje gume, kako bi smanjili troškove i kako ne bi dvaput godišnje morali mijenjati gume i razmišljati o njihovu skladištenju. Jesu li i za koga cjelogodišnje gume pravo rješenje?

– Goodyear je prvu cjelogodišnju gumu predstavio prije 35 godina. Primjerice, Sjedinjene Američke Države tržište su cjelogodišnjih guma. U Europi nudimo cjelogodišnju gumu Vector 4season koja je superiorna u usporednim testovima cjelogodišnjih guma. Cjelogodišnje gume prilagođuju se tržištu. Ima vozača koji ne žele sezonski mijenjati gume. To je posebno izraženo na tržištima gdje su klimatski uvjeti pogodni za cjelogodišnje gume.

One imaju odlična svojstva na snijegu i ledu, ali ako kupac želi maksimalne performanse na snijegu i ledu, imamo superioran proizvod u svom asortimanu zimskih guma. Ako, pak, žele superioran proizvod u ljetnoj sezoni – i to imamo. Cjelogodišnje gume jedan su od naših ključnih proizvoda i dobar most između ljetnih i zimskih guma, ako kupac želi nešto između – kaže Cipollitti.

Goodyear je u Ženevi izložio i svoj već poznati koncept inteligentne gume koja je sada dorađena. Sastoji se od informatičkog sustava gume koji uključuje gumu, senzore i algoritme, a svi zajedno u realnom vremenu komuniciraju putem mobilne aplikacije.

– Trenutačno radimo testove u realnom prometu s inteligentnim gumama. Senzori koji se nalaze u gumi mogu mjeriti temperaturu gume i pritisak, kao i istrošenost gume, a sve te podatke u realnom vremenu šalju korisnicima. To će im pomoći da znaju kad je pravo vrijeme za zamjenu guma ili kad je vrijeme za punjenje zrakom jer je pritisak slab što ima, dakako, utjecaj na potrošnju goriva.

Ta interaktivnost je vrlo važna jer vlasnik tvrtke koja ima vozni park, primjerice, prijevozničke tvrtke, želi da njegova vozila stalno voze, a ne da stoje. Ako zbog nečega moraju stajati, želi da to može planirati, a preko naše su aplikacije sve informacije o gumi dostupne u realnom vremenu – objašnjava Carlos Cipollitti.

Tri glavne karakteristike gume EfficientGrip Performance s tehnologijom Electric Drive 1. Više napravljenih kilometara s inovativnim dezenom gaznog sloja Tanji utori u gaznom sloju (sitni žljebovi) omogućuju veću kontaktnu površinu gume s cestom od klasičnih radijalnih žljebova. Budući da je veći dio gume u kontaktu s cestom, guma se bolje snalazi kod velikih okretnih momenata, a na mokroj površini osigurava veliku izdržljivost. Osim toga, dezen gaznog sloja sprečava ulazak zvučnih valova u žljebove, što smanjuje unutarnju i vanjsku buku pri kotrljanju gume. 2. Konstrukcija s velikom nosivošću Vanjski oblik presjeka gume prilagođen je da bi mogao podnijeti dodatnu težinu koju vozilo ima zbog baterija, a ujedno zadržava optimalnu kontaktnu površinu za visoku izdržljivost. 3. Povećan domet vožnje Posebna mješavina gaznog sloja omogućava izuzetno malen otpor kotrljanja, što povećava domet vozila i ujedno odgovara visokim razinama okretnog momenta. Bok gume napravljen je tako da smanjuje aerodinamični otpor, a profil smanjuje količinu okretne mase. Zbog toga je i potrošnja energije manja.