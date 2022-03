Futurističkim kokpitom i oštrim dizajnom upao u višu klasu

Nova generacija francuskog kompakta, novi Peugeot 308, stigao je na hrvatsko tržište. Cijene nove 308-ice kreću od 160.975 kuna, za benzinsku izvedbu Active Business PureTech 110, sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Taj primjerak pokreće benzinski trocilindarski 1,2-litreni PureTech motor od 110 konjskih snaga, a u ponudi je i inačica od 130 konja, kao i dizelski BlueHDi, također sa 130 KS. Dizelska izvedba Peugeot 308 Active Business BlueHDi 130 BVM6 ima početnu cijenu od 184.995 kuna.

Novi Peugeot 308 dostupan je i s dva punjiva hibridna motora: PHEV 180 i 225. Hibridni Peugeot 308 Active Business PHEV sa 180 konjskih snaga stoji od 265.757 kn. Preko wall boxa se napuni za sat i 55 minuta, preko obične kućne utičnice za oko sedam sati. Uz snažnije benzinske i dizelske motore na raspolaganju je i 8-stupanjski automatski mjenjač, koji uz izvedbe s hibridnim pogonom dolazi serijski. Novi 308 dio je Peugeotove strategije po kojoj bi im do 2024. čitava gama bila elektrificirana.

Nova generacija Peugeotova kompakta odlikuje se upečatljivim dizajnom sa snažnim primjesama luksuza. Očita je namjera uspona u višu klasu. Na nosu mu se ističe novi logotip marke – nova 308-ica prvi je model s novim logom – a u kabini je već na prvu vidljivo povećanje raspoloživog prostora, što se može zahvaliti i presloženim dimenzijama. Novitet je od prethodnika 11 centimetara duži (436 cm) i dva cm niži (144 cm). Razmak među osovinama mu je 5,5 cm veći (267,5 cm), a u prtljažnik prima 412 do 1323 l. Uočljivi su kvalitetniji materijali, bolja ergonomija i izrazito moderan dizajn. Prije svega se to odnosi na novi Peugeot i-Cockpit koji je dodatno razvijen i sada sadrži i-Connect Advanced, intuitivan, povezan i napredan multimedijski sustav. Njegova 10” digitalna instrumentna ploča dio je već i osnovnog paketa opreme. Sve zajedno to izgleda jako dobro, futuristički, ekran na dodir reagira brzo, prikaz je jasan, slika sa stražnje kamere kristalno čista.

Nova 308-ica opremljena je najmodernijim sustavima za pomoć u vožnji. Valja spomenuti dalekosežni nadzor mrtvog kuta, upozorenje za promet iza vozila, novu kameru za vožnju unatrag visoke razlučivosti s vidnim poljem od 180 stupnjeva, pomoć pri parkiranju s vidnim poljem od 360 stupnjeva. Novi Peugeot 308 dostupan je u tri razine opremljenosti: Active Business, Allure i GT. Već početna Active Business izvedba ima, među ostalim, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, pomoć pri zadržavanju u voznoj traci, upozorenje na nepažnju vozača, LED svjetla, i-Cockpit s 10” digitalnom instrumentnom pločom, automatski dvozonski klima-uređaj, el. grijane, podesive i preklopive retrovizore, parkirne senzore, audio sustav s 10” HD dodirnim zaslonom. Trenutačno se na automobil čeka 120 dana no to može i varirati, ovisno o izvedbi. Uz bijelu boju, bez doplate stiže i zelena, službena boja nove 308-ice.