Frankfurt u nikad siromašnijem izdanju - a gube automobilski fanovi

Frankfurt Motor Show ove se godine publici predstavio u krnjem, nikad siromašnijem izdanju. Čak je 20-ak automobilskih marki odlučilo novac preusmjeriti drugdje, umjesto da ga ulože u promociju putem predstavljanja na ovom, najvažnijem svjetskom salonu u drugoj polovici godine.

Zaokret u trendovima vidljiv je već neko vrijeme: premijerna pokazivanja noviteta više se ne čuvaju za automobilske salone, već se ranije “odrade” na webu. No, saloni automobila ipak su nekako uspijevali okupiti važniji broj izlagača, sve dosad. Znači li ovogodišnji krnji Frankfurt “samo” pad Frankfurta ili i pad auto showova kakve poznajemo? Neki proizvođači otvoreno kažu da je njihova poslovna odluka ne izlagati na salonima ako nemaju važan novitet koji bi pokazali. Zbijaju redove iščekujući eventualnu novu krizu.

Drugi, pak, neizlaganje u Frankfurtu pravdaju time “što je to njemački teren, a oni nisu njemačka marka”. To je, s jedne strane, istina, ali i na tom, njemačkom tržištu njihovi su kupci. Držao im izgovor vodu ili ne, ostaje činjenica da opet gubi onaj isti tradicionalni ljubitelj automobila kojem i nove ekološke norme iz ruku izbijaju dobar stari užitak u vožnji. Jer, on će obići salon, bio krnji ili ne, platit će ulaznicu, ali neće moći vidjeti ni pola automobilskih noviteta. I izaći će razočaran.