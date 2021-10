Francuski gradski šminker poželjan i uz početni benzinac

Citroën je sa SUV dizajnom gradskog modela C3 očito pogodio jer prodaje se odlično na europskom tržištu pa je četiri godine nakon predstavljanja treće generacije francuskog predstavnika B segmenta tek u manjoj mjeri redizajniran vanjski izgled.

Promjene su zaista kozmetičke, no izgled je i dalje svjež i privlačan. Na boku su ostali i poznati air-bumperi, no sada ih ima tri umjesto prijašnjih sedam. Sada se C3 nudi u sedam boja, pa i u vrlo atraktivnoj plavoj Spring boji, kojom je bio prelakiran naš testni primjerak uz krov crne boje (može se još kombinirati uz bijeli, crveni i plavi krov). Sve u svemu, C3 izgleda robusno, odnosno, najviše podsjeća na SUV modele od svih konkurenata, a znamo da su SUV modeli svih segmenata trenutačno najtraženiji na tržištu. Dakako, C3 nije SUV, jer u tom segmentu Citroën nudi C3 Aircross.

Dužina je kompaktnih 399 centimetara, što modelu C3 daje okretnost u gradskim uvjetima vožnje, dok se s druge strane nudi prostranost u okviru prosjeka klase. Prtljažnik praktičnih ravnih linija donosi 300 litara korisnog prostora za stvari, što je iznad prosjeka klase, a spuštanjem sjedala otvara se gotovo ravna podnica.

Unutrašnjost je također ostala gotovo identična, a u testiranoj verziji dolazi uz Citroën Connect Nav DAB na 7” tabletu s podrškom za Apple CarPlay koji uključuje šest zvučnika i 3D navigaciju, a uz to dolazi i upravljač presvučen kožom. I dalje je većina komandi na multimedijskom zaslonu pa i one za klimatizaciju, za što je potrebno privikavanje i možda bi bilo zgodnije da za to postoje fizičke tipke. No, kad se priviknete, funkcionira bez problema. Na prednjim sjedalima je raskošno, ni zaista visoki neće se žaliti da im nedostaje komfora. Straga je prostranost u okvirima B segmenta, odnosno automobila od četiri metra. Dizajn unutrašnjosti spoj je modernih i retro elemenata, što sve zajedno izgleda zaista zgodno i osebujno.

Redizajnom Francuzi nisu zahvatili motorizaciju, tako da su u ponudi isti agregati kao i prije osvježenja. Već dobro poznati 1,2-litreni trocilindarski PureTech motor je benzinska baza, a dolazi uz 83 konjske snage u osnovnoj verziji. Takav smo imali u testnom automobilu (94.185 kuna uz početnu opremu Live). Isti motor, ali uz turbopunjač razvija 110 KS.

Početni benzinac dobro je poznat i dokazan, uparen s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Razvija 83 KS pri 5750 o/min i 118 Nm pri 2750 o/min okretnog momenta, što na papiru ne izgleda impresivno, no u praksi je to sasvim ugodna kombinacija, pogotovo za one koji većinu kilometara voze u gradskim uvjetima. Zbog reducirane mase – koja je manja od 1050 kilograma – isprobani C3 pruža solidne performanse i do stotke stiže za 13,2 s, dok mu je maksimalna brzina od 169 km/h i više nego dostatna za vožnju otvorenom cestom, ali i autocestom uz tempo od 130 km/h. Za umjerenije vozače idealno. Adut mu je i štedljiva potrošnja. U prosjeku smo izmjerili 6,8 l/100 km. Cijena uz najraskošniju opremu Shine iznosi 115.320 kuna.

Za one koji češće putuju autocestom u ponudi je PureTech 110 koji uz istu opremu stoji 125.420 kuna, dok je dizelaš 1,5 BlueHDi sa 102 konjske snage (koji uz Shine opremu košta 138.585 kuna) isplativ samo onima koji godišnje zaista prelaze velik broj kilometara.

Ono što je prednost modela C3, a to se i očekuje od Citroëna, jest udobnost. C3 bez problema i uz komfor u kabini prelazi neravnine na cesti i upija rupe te se “obračunava” s brojnim uspornicima na gradskim cestama. Uz to, izgleda dobro, posebno uz Shine paket opreme koji, među ostalim, uključuje privlačnu dvobojnu karoseriju, pomoć pri parkiranju straga, automatski klima-uređaj, LED Vision svjetla. Uz dodatno zatamnjena bočna i stražnja stakla, crveni color paket te lakometalne 16” naplatke ukupna mu je cijena 119.448 kuna.