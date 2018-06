Ford i Daimler gase zajedničku kompaniju za razvoj gorivih ćelija

Američki automobilski div Ford i njemački Daimler odlučili su zatvoriti zajedničku kompaniju za razvoj gorivih ćelija za automobile i odvojeno razvijati tu tehnologiju.

Automotive Fuel Cell Cooperation Corp sa sjedištem u Burnabyju u Britanskoj Kolumbiji bit će zatvoren ovog ljeta, odgovorili su u srijedu iz Forda na Reutersov upit.

Ford će "samostalno razvijati sklopove gorivih ćelija i financirati opskrbnu bazu i zatvoriti Automotive Fuel Cell Coopoeration Corp najkasnije u ljeto 2018. godine", objavili su iz tog proizvođača sa sjedištem u Dearbornu u saveznoj američkoj državi Michigan.

"Dvije kompanije nastavit će istraživati mogućnosti suradnje na modulima za razvoj sklopova gorivih ćelija", navodi se u priopćenju objavljenom u srijedu.

Izvršni direktor Daimlera Dieter Zetsche naznačio je ove godine da će se preusmjeriti na proizvodnju električnih automobila s baterijama.

Prema podacima na internetskoj stranici Automotive Fuel Cell Cooperation Corp zapošljavao je oko 200 radnika.

Unatoč višegodišnjim istraživanjima i ulaganjima velikih automobilskih kompanija i inovativnih tvrtki automobili koji kao pogon koriste gorive ćelije i dalje čine tek sićušnu nišu u globalnom tržištu.

Honda Motor Co i General Motors Co surađuju na razvoju gorivih ćelija, a Toyota planira njihovu masovnu proizvodnju. Ballard Power Systems Inc je ovog tjedna produljio ugovor s Audijem o suradnji na razvoju te tehnologije.