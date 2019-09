Ferrari jača gamu 50 godina od predstavljanja svog zadnjeg spidera

Točno 50 godina od predstavljanja zadnjeg spidera u Ferrarijevoj ponudi sportskih modela sa sprijeda ugrađenim V12 strojem, 812 GTS trijumfalno se vratio, spreman nastaviti važnu ulogu modela koji je u povijesti marke od njezina osnutka igrao ključnu ulogu.

Priča Ferrarija V12 ima mnogo zanimljivih poglavlja, mnogo ikonskih modela, a počinje 1948. godine s modelom 166 MM, koji je svega godinu poslije pobijedio na dvije najprestižnije utrke izdržljivosti na svijetu: Mille Miglia i 24 sata Le Mansa. Posljednji u nizu je 365 GTS4 iz 1969., poznat i kao Daytona Spider. Od njega Ferrari u svojim serijskim spider modelima nije ugrađivao sprijeda montiran V12 motor. U međuvremenu su lansirane četiri limitirane serije: 550 Barchetta Pininfarina 2000., Superamerica 2005., SA Aperta 2010. i F60 America čijih je deset primjeraka proizvedeno kako bi se obilježilo Ferrarijevih 60 godina na američkom tržištu (2014.).

Poput slavnih prethodnika, najnoviji 812 GTS postavlja nova mjerila u smislu voznih osobina i ekskluzivnosti. S veličanstvenim V12 s 800 konja pri 8500 o/min (uz 718 Nm), on nije samo najsnažniji proizvodni spider na tržištu, već je i najsvestraniji, zahvaljujući pomičnom tvrdom krovu, jedinstvenom u ovom segmentu. Za otvaranje mu treba samo 14 sekundi, a to može odraditi pri brzini do 45 km/h.