Električni Porsche: Brz, komforan i udoban u vožnji, ultrabrz na punionici

Na spomen duljeg putovanja električnim automobilom još su uvijek mnogi nepovjerljivi. Gdje će se puniti i što ako punionica ne radi, punjenje baterije traje satima, što ako ostanem bez struje u nekoj pustopoljini – samo su neka od pitanja koja se postavljaju prije polaska na dulje putovanje automobilom na struju. A što ako se na put povedu još i mala djeca?

Upravo smo to učinili novim Porsche Taycanom 4S Cross Turismom, shooting-brake karavanskom crossover obiteljskom verzijom prvog električnog modela njemačkog sportskog premium proizvođača. Osim limuzinske, u ponudi je još i Sport Turismo karavanska verzija Taycana.

Udaljenost od Zagreba do Brtonigle, istarskog naselja blizu Novigrada, ne bi trebala biti problem jer 250 km za Taycana 4S Cross Turismo, koji ima bateriju od 93,4 kWh, trebao bi biti domet koji se postiže bez većih problema. To nam pokazuje i odličan navigacijski sustav u automobilu koji gotovo trenutačno računa koliko ćemo struje potrošiti do upisane destinacije i s kolikim ćemo postotkom napunjenosti baterije stići na odredište. Slično nudi i odlična aplikacija za pametne telefone Porsche Charging pa možete birati što ćete koristiti.

Juriti nećemo, to smo odradili dan prije, bez djece. U sigurnim uvjetima smo isprobali strelovito ubrzanje od samo 4,1 s, koja vas doslovno i trenutačno lijepi za sjedalo. Fascinantno. I to je jedna od stvari koja Porsche dijeli od konkurencije, bilo da je riječ o električnim ili konvencionalnim autima. U overboostu Taycan 4S razvija 571 KS (inače 490 KS) i 650 Nm okretnog momenta, a maksimalna brzina je 240 km/h. Pri ubrzanjima se nigdje ne osjeti masa od 2360 kg. Taycan je pravi Porsche, to smo već napisali nakon vožnje limuzine, a možemo potvrditi i za Cross Turismo. Nisko težište zbog središnje postavljene baterije u podnici svakako pridonosi dinamici pa je svaki kilometar za upravljačem stvarno uživanje. Velika masa se zbog teških baterija kod električnih auta ne može izbjeći, no Taycan je zasigurno dinamični najbolji velikoserijski automobil na struju na svijetu. Tesla jest odlična u mnogim segmentima, ali vozački kao i kvalitetom izrade ne može konkurirati Porscheu. No, to se osjeti i na cijeni.

No, za razliku od limuzine, Cross Turismo je više orijentiran na komfor i praktičnost te fascinira udobnošću. Kad vam petogodišnjakinja i 20-mjesečni dječak u 550 km vožnje većinu vremena spavaju, to je možda najbolja preporuka. Miran i tih te stabilan u vožnji na autocesti, Taycan se glasnije javio tek u nekoliko navrata kad smo isprobavali sportske modove i to umjetnim zvukom motora (3330 kn doplata). Izolacija je vrhunska i u kabini je vrlo tiho i na većim brzinama. A ono što posebno fascinira jest rukovanje, jer zbog izravnog upravljača čini vam se da vozite kakav kompakt, a ne gotovo petmetarski automobil (497,4 cm, međuosovinski razmak 290,4 cm).

Cross Turismo dolazi uz pogon na sva četiri kotača, dva elektromotora svaki na jednoj osovini te mogućnost prilagodbe visine zračnog ovjesa. Standardno je 14,8 cm odignut od tla (2 cm više od limuzine), a u opcijskom offroad modu diže se na 16 cm, dok se u Sport plus modu spušta na 11 cm. Imali smo prilike isprobati i Gravel mod na imanju istarskog vinara Cattunara, gdje se nalazi jedan od trenutačno osam ekskluzivnih Porscheovih charger destinacija. Udobnost Taycan Cross Turisma vrhunska je i izvan asfalta, a za zaštitu karoserije tu su i pojačani bočni pragovi i kućišta kotača.

Ako u navigaciju upišete destinaciju na koju ne možete doći bez dopunjavanja baterije, računalo će vam i to zaista brzo izračunati i predložiti gdje bi bilo najbolje puniti automobil. I pritom uzima više parametara, primjerice, snagu određene punionice ili ispražnjenost vaše baterije. Porsche nudi i odličnu aplikaciju Porsche Charging, koja ima slične funkcije kao i navigacijski sustav automobila i predlaže gdje puniti na ruti. Osim toga, uskoro bi u toj aplikaciji trebalo biti dostupno i rezerviranje određene punionice. Taycan ima priključak za punjenje i s lijeve i s desne strane, a posebno je efektno njegovo elektroničko otvaranje prelaskom ruke ispod senzora koje će impresionirati sve znatiželjnike (doplata 4160 kn). S jedne strane je AC priključak od 11 kW (doplatiti se može 22 kW), a s desne strane CCS koji može primiti do čak 270 kW.

Cross Turismo je u odnosu na limuzinski Taycan dobio na prostranosti, čime su profitirali putnici na stražnjoj klupi te posebno prtljažnik koji prima 446 litara (1212 l), što je sasvim dovoljno za redovne obiteljske potrebe. Sprijeda je dodatni prtljažni prostor od 84 l. Unutrašnjost je potpuno digitalizirana, osim 16,8-inčne zakrivljene instrumentne ploče i 10,9-inčnog središnjeg dodirnog zaslona, tu je i dodirni displej od 10,9 inča ispred suvozača (6810 kn) te središnja konzola s Direct Touch Control funkcijom.

Prosječna potrošnja nam je normalnim tempom vožnje na autocesti bila 29,6 kWh, dok smo na povratku iz Istre za Zagreb u Gorskom kotaru vozili sporije zbog snijega i potrošnja nam je odmah pala na 26,5 kWh. Službena kombinirana potrošnja jest 28,1 kWh. U svakom slučaju možete uz običajan tempo vožnje na duljem putovanju računati na doseg od 280 do 320 km, a ako budete pazili i zabavljali se rekuperacijom (tipka na upravljaču), to može biti i osjetno više. Šteta jedino što nema mogućnosti podešenja stupnjeva rekuperacije energije, no vjerojatno je intencija inženjera da je to ipak Porsche i da ne treba baš toliko misliti na štednju. Dakako, u gradskim uvjetima je potrošnja manja.

Cijena Taycan 4 Cross Turisma počinje od 780.997 kuna za model s 476 KS, dok za testirani 4S model s 571 KS treba izdvojiti 911.306 kuna. Uz dug popis dodatne opreme vrijedne više od 200.000 kuna je 1,165.056 kuna.

Punjenje olakšava Porsche Charging aplikacija

Aplikacije poput Porsche Charginga ili PlugShare-a uvelike će vam pomoći u pronalasku, provjeri statusa i dostupnosti, registraciji i plaćanju struje na javnim punionicama. Isprobali smo punjenje na Elenovoj punionici u Rijeci (50 kW) gdje se Taycan brzo dopunio, za samo 20 minuta 65 km dosega. No, pravu rapsodiju punjenja vidjeli smo također u Rijeci na povratku za Zagreb, ali na superbrzoj istosmjernoj Moon CSS Hypercharging punionici (potrebna PlugShare aplikacija) snage 150 kW. Stigli smo s 55% kapaciteta baterije, a u samo 15-ak minuta Taycanova baterija se napunila do 70% konstantno povlačeći i do 140 kW pri naponu punjenja od 767 V. Nakon 80% napunjenosti brzina punjenja značajno usporava, pa ako vam se žuri ne isplati se puniti do 100 %. Inače, najveća snaga punjenja Taycana jest 270 kW.

Destination Charging: Punjači na odabranim lokacijama

Bezbrižno enološko uživanje

Kako bi svojim kupcima olakšali putovanje električnim automobilima, Porsche osim odlične aplikacije Porsche Charging, u sklopu koje bi uskoro trebalo biti dostupno i rezerviranje određene punionice, tako da vlasnici Porschea budu sigurni da će punionica biti slobodna kad dođu do nje i navigacijskog sustava, koji gotovo trenutačno nudi najbolje opcije gdje puniti bateriju automobila ovisno o lokaciji gdje se nalazite i destinacije na koju putujete, nudi i Destination Charging program. No, prvo o pametnoj navigaciji i aplikaciji. Ako u navigaciju ili aplikaciju upišete dalju destinaciju na koju ne možete stići bez dopunjavanja baterije, sustav će vam odmah predložiti gdje vam je na ruti najisplativije puniti bateriju. Predložit će vam punionicu na kojoj ćete to obaviti najbrže, a u obzir uzima više parametara poput snage određene punionice ili ispražnjenosti vaše baterije u trenutku dolaska na određenu punionicu jer baterija se brže puni ako je praznija pa se ne isplati dopunjavati ako ste na 60%, nego je bolje puniti kad kapacitet još padne budući da se tada najbrže puni.

Destination Charging je, pak, program partnerske suradnje s odabranim lokacijama (hoteli, restorani, vinarije…) na kojima vlasnici Porschea provode svoje vrijeme te su na takvim lokacijama postavljeni, ili se planiraju postaviti, AC punjači snage 11 kW koji omogućavaju besplatno punjenje za Porsche vlasnike. Ideja iza toga je zapravo da kupci ne moraju mijenjati svoje navike pri planiranju putovanja jer su im takve destinacije ionako zanimljive. Trenutačno je u funkciji osam takvih lokacija u Hrvatskoj, a još četiri će biti uskoro otvorene. Primjerice, zagrebački hotel Esplanade, Brown Beach hotel u Trogiru, Hotel Trakošćan, hotel Hilton u Rijeci ili istarske vinske destinacije Meneghetti Wine Hotel & Winery u Balama i Wine Residence Cattunar u Brtonigli. Upravo smo vinariju Cattunar posjetili Porsche Taycanom 4S Cross Turismo. Poznati istarski vinar Franco Cattunar je prije nekoliko godina iznad svog podruma u Novoj Vasi u Brtonigli sagradio luksuzni Wine Residence hotel u sklopu kojeg se nalazi i kušaonica vina. Na brežuljcima samo 10 km od Novigrada s kojih pogled puca prema moru nalazi se čak 56 hektara vinograda koji je većinom zasađen autohtonim istarskim sortama grožđa – malvazijom, teranom, muškatom momjanskim i muškat ružom, kao i ostalim svjetskim sortama: chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, sauvignon blanc. Posebnost su četiri vrste zemlje na kojima se prostiru vinogradi – crvene, bijele, sive i crne, što daje posebnost njihovim vinima. Uz ugodan ambijent, blizinu mora i vrhunska vina te mogućnost punjenja električnog automobila ako njime putujete kao što smo mi to učinili, idealna je destinacija za odmor i uživanje. Dakako, u Istri uz vrhunska vina ruku pod ruku idu i gastronomski specijaliteti.