Električni auti će preživjeti. Njihovi kupci možda neće

Pred današnjim kupcima novih automobila poprilično je težak zadatak. Osim što su suočeni sa zapanjujućim rastom cijena vozila i višemjesečnim čekanjem na odabrani automobil – kod nekih modela rok isporuke protegnuo se i na više od godinu dana – teško je procijeniti u kakav se automobil isplati uložiti. Pogledajmo samo jednu teoretsku situaciju na primjeru vozača koji često putuje u druge europske zemlje i ruta ga obično vodi u tamošnja gradska središta. Zbog čestih i dugih putovanja primarni bi mu izbor bio dizelaš, no već danas s njim ne može u središta mnogih gradova, u kojima su, pak, dobrodošli električni automobili. No dugačak put s električarem podrazumijeva umijeće kombiniranja rute i lokacija punionica te dovoljno vremena za dopunjavanje baterije. Na pitanje isplati li se kupnja električnog automobila nema jednoznačnog odgovora.Imate li novca za to, a uz to imate ili vlastito ili prikladno mjesto za punjenje po nižoj cijeni struje, nema razloga za bijeg od električara. Ako, pak, poput većine stanujete u zgradi bez vlastitog parkirnog mjesta i auto kupujete na kredit, strujići još nisu za vas