Električni 208 na punjenje treba tek svakih 340 kilometara

Na hrvatsko je tržište stigao još jedan električni automobil, Peugeot e-208. Električna izvedba, naime, među adutima je koje je francuski proizvođač naglašavao predstavljajući novu generaciju svog gradskog automobila: dizajn, trodimenzionalni i-Cockpit, 8-stupanjski automatski mjenjač i električna izvedba. Na tržištu je već od ranije 208-ica s konvencionalnim motorima, koja stoji od 101.990 kuna, a sad joj se po cijeni od 247.900 kuna pridružio i električni Peugeot 208. Navedena cijena vrijedi za izvedbu 50 kWh e-Active.

Model nudi 136 konjskih snaga kroz sve četiri ponuđene inačice, jer variraju samo paketi opreme. Početni Active obuhvaća, među ostalim, pomoć pri zadržavanju unutar vozne trake, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, prepoznavanje prometnih znakova, upozorenje na nepažnju vozača, pomoć pri kretanju na uzbrdici, gumb za izbor načina vožnje (Eco, Normal i Sport), automatski klima-uređaj, radio-uređaj, 7” RCC multifunkcijski zaslon na dodir, USB, Mirror Screen, limitator brzine, tempomat, LED prednja svjetla, električno grijane i podesive retrovizore, el. podizače prednjih stakala, multifunkcijski kožom presvučen upravljač.

Peugeot je s novom 208-icom bio prvi proizvođač koji je u B segmentu ponudio automobil na istoj modularnoj platformi, istog izgleda, koji može biti benzinac, dizelaš ili na struju. Kod električne izvedbe ovjes je dorađen kako bi se na svim inačicama 208-ice ponudila ista razina zadovoljstva vožnje. U svim izvedbama pogona, uvjerili smo se na testnim vožnjama, 208-ica je udobna, stabilna i agilna.

U unutrašnjosti donosi sve elemente iz novijih i većih modela francuske marke: malo kolo upravljača, malu i ergonomski oblikovanu ručicu automatskog mjenjača, specifične Peugeotove prekidače. Osim nove generacije sustava Peugeot i-Cockpit s 3D instrument pločom, donosi i niz sustava za pomoć u vožnji. U kabini je nešto manje prostora nego u prethodnom modelu iako je automobil duži, širi i niži od prethodnika, ali tu je napravljen ustupak dizajnu. Prtljažnik prima 311 litara.

Novopristigli Peugeot e-208 nudi tri moda vožnje, bateriju visokog kapaciteta ugrađenu u podnicu, nizak centar gravitacije i prtljažnik poput obične izvedbe. Električna 208-ica autonomna je 340 kilometara, što je već prilično upotrebljivo. Konkretno, prosječnom vozaču gradskog automobila to je dovoljno da na punjenje treba jednom tjedno, a s 340 km autonomije može i do mora. Na brzom se punjaču do 80 posto kapaciteta baterije napuni za 30 minuta, dok joj na kućnoj utičnici treba 16 sati. Garancija baterije je 8 godina ili 160.000 km za 70% kapaciteta punjenja. Peugeotov gradski strujić svojih 136 KS nudi uz okretni moment od 260 Nm (dostupan od 0 km/h). U modu Sport prednost daje performansama, pa od mirovanja do stotke pojuri za 8,1 s. Mod Eco je za optimizaciju dometa, a mod Normal za optimalnu udobnost za svakodnevnu uporabu. Dostupna su i dva načina kočenja na ručici mjenjača s prilagođenim načinima punjenja baterije energijom kočenja: umjereno za osjećaj sličan onomu kod vozila opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem i povećano za kontrolirano usporavanje