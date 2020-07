Električna Opel Corsa izgleda kao benzinska, ali stotku uhvati za 8 sekundi

Opel je zaista mislio ozbiljno kad je ne tako davno izložio plan da će do 2021. u ponudi imati čak osam elektrificiranih modela. Mnogi su bili skeptični, ali eto, prva dva modela već su u Hrvatskoj. Plug-in hibridni SUV Grandland X Hybrid može se kupiti već nekoliko mjeseci, dok je Opel Corsa-e, koju smo imali priliku prvi provozati zagrebačkim cestama, upravo stigla u Hrvatsku. Baš u pravo vrijeme, uoči javnog poziva za potpore pri kupnji ekoloških automobila.

Cijena električne Corse-e uz bogatu opremu koja uključuje, primjerice, ulazak u vozilo i pokretanje vozila bez ključa, električnu parkirnu kočnicu, automatski klima-uređaj i potpuno digitalni kokpit je 256.356 kuna. Uz ponuđenih 70.000 kuna poticaja može biti 186.356 kuna.

Naviknuli smo se da električni modeli imaju specifičan izgled, pa smo se iznenadili ugledavši Corsu-e, koja se gotovo ne razlikuje od standardne izvedbe nove Corse. Da nema diskretne oznake “e” na vratima, nitko ne bi ni znao da se radi o vozilu s nultom emisijom CO2. Zanimljivo, dok se većina proizvođača trudi da im takvi auti budu prepoznatljivi, Opel ga je odlučio zakamuflirati. Odnosno, Corsu-e je odlučio napraviti što običnijim automobilom.

Ni unutrašnjost na prvi pogled ne otkriva da se radi o automobilu na struju. To vam postane jasno tek kad se na digitalnoj instrumentnoj ploči prikažu pokazatelji napunjenosti baterije i dosega te trenutačne potrošnje struje.

Da se radi o električnom automobilu, ipak postaje jasnije paljenjem motora. Bešuman start otkriva da se ispod poklopca motora nalazi elektromotor. Snaga od 136 KS jamči sportske performanse, pogotovo zbog okretnog momenta od 260 Nm koji je praktički dostupan od samog starta. To je velika prednost električnih automobila pa ste u gradskim uvjetima vožnje u autu na struju pri kretanju na semaforu neuhvatljivi. Samo 2,8 sekundi Corsi-e treba da iz mirovanja stigne do 50 km/h, dok je ubrzanje od 8,1 sekundu do stotke također munjevito. Vozač može izabrati između tri načina rada sustava: sport, normal i eco. Sva tri, naravno, uz nultu emisiju CO2. Maksimalna brzina elektronski je ograničena na 150 km/h zbog uštede energije.

Zbog baterija koje su smještene u podnicu vozila masa električne Corse porasla je na 1530 kg (+475 kg u odnosu na početnog benzinca), ali to se u vožnji ne osjeti. Kočnice su efikasne, a smještaj baterija u podnicu pridonosi boljem ležanju automobila na cesti. Stoga se Corsa-e vozi dinamično. Kapacitet prtljažnika istovjetan je standardnom modelu i nudi solidnih 267 l korisnog prostora.

Između dva punjenja 337 km

Baterija kapaciteta 50 kWh jamči realni doseg preko 300 km (tvornički prema WLTP-u 337 km).

Za one kojima je električni automobil još uvijek prevelika promjena u odnosu na klasične automobile, Opel nudi plug-in hibridni model Grandland X, koji dolazi u varijanti s prednjim pogonom (ukupno 225 KS) ili s pogonom na sva četiri kotača (300 KS). Kombinira 1,6-litreni turbobenzinac i dva elektromotora (Hybrid4). Baterija kapaciteta 13,2 kWh jamči domet na struju od 57 km, odnosno potrošnju manju od 2 l/100 km kad je baterija puna. Snažnija verzija ima prave sportske performanse: 6,1 s do stotke i brzinu do 235 km/h. Cijena Grandland X Hybrida kreće od 313.447 kuna, a uz 40.000 kn poticaja može biti 273.447 kn.