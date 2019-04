Država plaća 40 posto: Navala na poticaje za eko vozila, ljudi čekali u redu

Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijelio 12 milijuna kuna za električna vozila, koji osim osobnih automobila uključuju i električne bicikle te motocikle i mopede, Fond za zaštitu okoliša danas objavio i novi javni poziv. Ovaj put je građanima ukupno dostupno 17 milijuna kuna.

Jutros je u nepunih sat vremena prijemni ured Fonda zaprimio više od 300 prijava za sufinanciranje električnih vozila. Građani su čekali u redu od ranog jutra, a slična situacija bila je i u poštanskim uredima, objavio je Fond na svojim stranicama.

Za kupnju eko vozila građani mogu dobiti do 40% iznosa sredstava, odnosno od 5 do 80 tisuća kuna, ovisno o kategoriji električnog vozila koje se nabavlja.

Cijene električnih bicikala kreću od oko 6000-7000 kuna. Primjerice, ako želite kupiti električni bicikl na kojem vam struja pomaže pri pedaliranju, primjerice, Apache Tank sa 7 brzina čija je cijena 8200 kuna, možete dobiti poticaj od 40%, odnosno 3280 kuna. Dakle, prvo ćete ga platiti po punoj cijeni, a potom od države dobiti subvenciju i zapravo bicikl platiti 4920 kuna. Poticaji do 20.000 kuna do 40% vrijednosti mogu se dobiti za električne skutere, motocikle, lake i teške četverocikle. Primjerice, za lani predstavljenu električnu Vespu Elettrica koja košta 48.590 kuna može se dobiti puni poticaj od 20.000 kuna. Dok za jeftinije e-skutere koji se mogu pronaći već za 10.000 kuna možete dobiti do 40% cijene. Najizdašniji su poticaji za električne automobile – do 80.000 kuna pa se primjerice VW e-up koji inače stoji 204.743 kuna, može kupiti za 124.743 kune.

Procedura prijave je sljedeća: Fondu se poštom ili osobno treba dostaviti koverta sa ispunjenim i vlastoručno potpisanim prijavnim obrascem, obrascem u elektronskom obliku, preslikom osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila te ponudom prodajnog salona. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz napomenu da se kod zahtjeva koji se šalju poštom gleda vrijeme predaje u poštanski ured, a ne vrijeme zaprimanja u Fond.

- Ovakav interes građana je očekivan i smatram da daje pozitivnu sliku o tome koliko smo upoznati s električnim vozilima i spremni na njihovu primjenu. Kolege užurbano rade na unosu podataka, kako bismo vidjeli o kolikim se točno zahtjevima radi i za koja vozila - rekao je povodom otvaranja Javnog poziva direktor Fonda Dubravko Ponoš.

- Nakon sufinanciranja električnih vozila građanima, uslijedit će i program za tvrtke i lokalne jedinice te za projekte postavljanja punjača, kako bi cijeli sustav bio što bolje organiziran - dodao je Ponoš.

