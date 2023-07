Do stotke juri kao Ferrari, s jednim punjenjem do 480 kilometara

Volvo je predstavio svoj novi najmanji SUV model EX30. Električni je to SUV futurističnog izgleda. Podsjeća na kompaktni SUV XC40 koji se također proizvodi u električnoj varijanti, no na tržištu je itekako dovoljno potražnje za B SUV modelima, pa i onim luksuznima, te ne čudi da se i Volvo odlučio ponuditi ga. EX30 je dugačak 423 centimetra i ima međuosovinski razmak od 265 cm te prtljažnik koji prima 318 litara (do maksimalno 904 litre). Dakle, pravi luksuzni SUV u malom kompaktnom gradskom formatu.

Oznaka 30, pak, vraća se kod Volva jedanaest godina nakon prestanka proizvodnje modela C30, zanimljivog kompakta s trojim vratima. No, novi EX30 za razliku od njega ima petera vrata, SUV crossover je oblikom i u ponudi će biti samo uz elektromotore.

Unutrašnji dizajn slijedi vanjski pa se odlikuje futurizmom i već za Volvo karakterističnim čistim asketskim uređenjem. Gotovo svim funkcijama upravlja se putem novog, uspravno postavljenog središnjeg 12,3-inčnog zaslona visoke rezolucije osjetljivog na dodir.

Infotainment se temelji na Googleu, odnosno najnovijoj verziji njihova zabavno-informacijskog sustava. No, i to bi trebalo zadovoljiti sve korisnike iPhonea, jer sustav Apple CarPlay može se jednostavno zrcaliti putem Bluetootha.

Volvo će model EX30 nuditi uz tri varijante pogonskih sklopova i tri inačice baterijskih paketa. Početna verzija dolazi uz električni motor smješten straga, koji razvija čak 272 KS i najveći okretni moment od 343 Nm. I taj model ima fantastične performanse: od 0 do 100 km/h potrebno mu je samo 5,7 sekundi. Ta varijanta ima LFP bateriju (litij željezo fosfat) od 54 kWh (49 kWh neto), što znači 344 km dometa prema WLTP-u te brzinu punjenja od 134 kW. Istovjetno snažna verzija nudi se i uz veću, NMC bateriju (litij, nikal, mangan i kobalt) od 64 kWh (neto), kao verzija s produženim dometom. S ovom opcijom s jednim motorom i većom baterijom omogućuje se domet do 480 kilometara.

Treća je opcija model Performance, prava jurilica, prema ubrzanju najbrži Volvo u povijesti. Uz dual-motor i AWD pogon na sva četiri kotača donosi dodatni elektromotor na prednjoj osovini. Zajedno daju nominalnu snagu od čak 428 KS te maksimalni okretni moment od 543 Nm, dok iz mirovanja do brzine od 100 km/h sprinta za 3,6 sekundi.

Baterija će se u standardnom modelu puniti snagom do 134 kW, a u verziji s dva motora 153 kW, pa će je od 10 do 80% biti moguće napuniti za samo 25 minuta.

Volvo se hvali da EX30 ima najniži ugljični otisak od svih Volvo automobila u povijesti i predstavlja važan korak naprijed za ambicije održivosti Volva. Rješavanjem emisija tijekom cijele proizvodnje i životnog ciklusa, kao i pažljivom upotrebom materijala iznutra i izvana (25 posto recikliranog aluminija, 17 posto recikliranog čelika i 17 posto reciklirane plastike), uspjeli su smanjiti njegov ukupni ugljični otisak tijekom 200.000 km vožnje na ispod 30 tona. Tako su u unutrašnjosti ukrasi upravljačke ploče i vrata od pletenog lana i traper vlakna od recikliranog jeansa. Navlake za sjedala izrađene su od posebne mješavine vune obogaćene sa 70% recikliranog poliestera, a tepisi su čak 100% od recikliranih PET boca.

Štedjelo se i na materijalu za zvučnike, pa je umjesto zvučnika u vratima i armaturnoj ploči postavljen soundbar kao na kućnom audio sustavu preko cijele širine armature.

Volvo je sinonim za sigurnost automobila, no to više ne čini čvrstoćom švedskog čelika, već modernim sustavima aktivne sigurnosti. Uz niz najmodernijih sustava pomoći vozaču, EX30 standardno donosi posebnu sigurnosnu značajku koja sprečava otvaranje vrata ako sustav detektira nailazak biciklista, romobila ili trkaća.

Za početnu cijenu od oko 36.000 eura ne može se reći da je povoljna, no u usporedbi s cijenama električnih konkurenata vrlo je dobra.