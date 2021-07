Do 100.000 kuna kazne za auto sa stranim registracijskim oznakama

Kratko po osamostaljenju Hrvatske nije bio rijedak slučaj na domaćim prometnicama vidjeti mnoge “poznate face” kako voze automobil mađarskih registracijskih oznaka. Naime, već za nekoliko stotina njemačkih maraka, odnosno za šaku mađarskih forinti mogli ste tada u susjednoj nam državi otvoriti tvrtku i na nju kupiti vozilo koje je u mnogim slučajevima bilo daleko povoljnije nego što bi to bio slučaj da ste ga kupili u domaćem prodajnom salonu ili ga pak samostalno uvezli i platili sve potrebne državne namete. Poslije su se pojavljivale registracijske oznake brojnih drugih država pa tako recimo i Češke, a posebno je bilo zanimljivo prije nekih 15-ak godina kada smo u Hrvatskoj mogli vidjeti brojna, mahom vrlo luksuzna i skupa vozila s registracijskim oznakama egzotične Republike Vanuatu u Tihom oceanu, zapadno od Fidžija. Mnogi nisu nikada niti shvatili gdje se nalazi ova malena država koja broji tek nešto malo više stanovnika od našeg Splita. Ondje ste mogli otvoriti tvrtku, 20 godina ne plaćati porez, automobil registrirati tek jednom. I to na daljinu.

Sve je to tada gledala, a i danas budno prati Carinska uprava koja djeluje kao dio Ministarstva financija. Tako već dugi niz godina djelatnici Carinske uprave vode bitku s domaćim stanovništvom koje pokušava na razne domišljate, ali većinom neuspješne načine proći povoljnije te ne platiti davanja državi u kojoj žive.

Mnogi su pomislili kako ćemo s ulaskom u Europsku uniju prije nešto više od osam godina imati priliku lakše voziti vozila registrirana u nekoj od članica Unije, no to i nije tako. Pravila su u većini slučajeva gotovo identična, uz istu praksu – živite li i radite u Hrvatskoj, nemate osnove za upravljanje vozilima registriranim izvan RH, bez obzira na to govorimo li o onima iz EU ili pak trećih zemlja koje nisu članice Europske unije poput Švicarske, Bosne i Hercegovine, Srbije...

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kada se utvrdi da je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj posjedovala ili raspolagala motornim vozilom na koje nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili je koristila takvo motorno vozilo na cesti u RH. Isto tako valja imati na umu kako fizička osoba koja boravi više od 185 dana u Republici Hrvatskoj, bilo poslovno ili zbog osobnih veza mora imati i prebivalište u Hrvatskoj.

Ipak, postoje i izuzeća kada ipak možete upravljati vozilom stranih registracijskih oznaka, no s time morate biti oprezni te napraviti sve potrebne korake kako bi to bilo i valjano. Naime, ako recimo iznajmite, uzmete u leasing ili posudite u drugoj državi članici Europske unije vozilo radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu motorna.vozila-ulaz@carina.hr i to prije ulaska na područje Hrvatske. U elektroničkoj prijavi pored svojih podataka te podataka vozila morate navesti i predviđeni datum ulaska. U tom slučaju motorno vozilo smije biti u uporabi na području Hrvatske najdulje 15 dana od dana prijave Carinskoj upravi i u tom roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili unajmila, odnosno koja se prijavila elektroničkim putem. Isto to motorno vozilo ne smijete ponovno uporabiti na cestama u Republici Hrvatskoj u roku od godine dana od dana prethodne prijave.

Također, ako ste zaposleni kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu ili u leasingu kod vašeg poslodavca koji vam je dao motorno vozilo na korištenje, obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi prije prvog unosa motornog vozila na područje RH. Važno je znati da se pod zaposlenjem kod poslodavca u drugoj državi članici EU podrazumijeva da je vaše stalno mjesto rada izvan Hrvatske, što ćete morati dokazati i potvrdom o registriranom boravku u drugoj državi članici EU. Pravo na izuzeće ne mogu ostvariti osobe koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU s mjestom rada i prijavom u RH ili koje su zaposlene da bi za njega obavljale poslove na području RH. Odobrenje će se izdati jedino ako je nedvojbeno utvrđeno da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba izvan područja RH, a s vozilom ćete u Republiku Hrvatsku dolaziti povremeno (na primjer vikendom, u posjete obitelji ili sl.).

Slično je i ako imate registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na vaše ime ili ste ga uzeli u leasing ili ako ste odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je u vlasništvu ili uzeto u leasing od tog pravnog subjekta, obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi prije prvog unosa motornog vozila na područje RH.

Ako policija ili carinski službenici zateknu fizičku osobu s prebivalištem u Hrvatskoj u posjedu ili upravljanju motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici EU, a koja nije ostvarila pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, smatrat će se da je riječ o nezakonitoj uporabi motornog vozila na području RH, zbog čega će, neovisno što nije vlasnik vozila, biti obračunat posebni porez kao da je vozilo prijavljeno radi registracije u Hrvatskoj, a također će biti pokrenut prekršajni postupak.

Propisane su i novčane kazne u iznosu od 5000 kuna do 100.000 kuna ako se zatekne osoba u posjedu motornog vozila na koje nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili pri korištenju takvim motornim vozilom na cesti u Republici Hrvatskoj. Lani je Carinska uprava izdala oko 600 prekršajnih naloga s prosječno izrečenom visinom novčane kazne oko 5100 kuna i više u pojedinim slučajevima. Godinu prije bio je 301 prekršajni nalog, a tijekom 2018. njih 355.