Dan iz snova na Grobniku - u jednom danu isprobali smo nove Porscheove modele

Svi modeli iz Porscheove game, neki poput kultnog “elfera” u čak četiri varijante pa i na tržište tek pridošla nova 8. generacija 992 i cestovni trkač GT3 RS, dočekali su nas na nedavno obnovljenoj pisti Grobnik. Kao u snovima, ispred nas su bili Porsche 918 Boxter GTS, 918 Cayman T i GTS, Panamera e-hybrid, Turbo i GTS, Macan S, Cayenne S i Turbo te 911-ice – Carrera 4S, Turbo S, 911 GT3 i već spomenuti 911 GT3 RS - a sve smo toga dana imali priliku isprobati.

Sudjelovali smo na “Porsche On Track Grobnik” eventu, događanju kakve Porsche održava u svim dijelovima svijeta, na raznim stazama i podlogama, od savršenog asfalta trakaćih staza pa do glatkog leda finskog polarnog kruga. Grobnik je prvi put odabran za ovakav događaj, prvenstveno namijenjen vlasnicima i ljubiteljima Porschea. Porsche i inače ima jaki Experience odjel kroz koji nude razne aranžmane za one željne iskustva vožnje s Porscheovim modelima, bilo na cestama, stazi, ledu ili na utrkama. Dakako, to se skupo plaća. Primjerice, sudjelovanje na Master cupu u Nürburgringu stoji 15.500 eura, a tri dana vožnje Alpama u Porscheima za dvoje 3500 eura.

Program je bio podijeljen u četiri dijela: off-road, 4-vratni modeli na stazi, slalom i Launch control te kao poslastica – sportski automobili na stazi. U prijašnjim vožnjama Porchea na stazama već smo se uvjerili, a sada to i dodatno potvrdili, u jednu nevjerojatnu pojavu. Naime, kada prvo sjednete u 4-vratne modele Panameru, Macan ili Cayenne te jurite stazom velikim i podignutim automobilima od kojih neki imaju i više od 2,5 tone pritom se osjećate kao u sportskom automobilu.

Kao u videoigrici

Gume škripe, motori bruje (doduše, kod hibrida vrlo prigušeno), ozbiljna masa Cayennea usporava promptno nakon pritiskanja kočnica i, što je najbitnije, sve to izgleda tako jednostavno, kao u videoigrici. Nižemo krugove prateći putanje naših instruktora, svih redom bivših profesionalnih automobilista, i osjećamo se vrlo sigurno bez obzira na jurnjavu s više od 200 km/h tik do oštrog lijevog zavoja.

A tek kad sjednete u ikonski 911 koji je u novoj generaciji uglađeniji, ali definitivno nije izgubio sportsku narav ili u još manji i lakši te vrlo zabavan 918 Boxster ili Cayman, a pogotovo u zapravo trkaći 911 GT3 RS koji s atmosferskim 4-litrenim 6-cilindarskim motorom do stotke stiže za 3,2 sekunde, vidite što je to zapravo sportski automobil i prava zabava koja s njima dolazi na stazi. Porsche GT3 RS na Nordschleifeu juri ispod 7 minuta, a neslužbeno je na Grobniku išao ispod 1:30 minuta. Kako izlazi, zapravo kako se ispaljuje iz zavoja teško je opisati. Primjerice, prije ulaska u Riječki zavoj vozilo se 230 km/h. Instruktori su vrlo iskusni i paze da se ne pretjera, što ne bi bilo neobično s ovakvim strojevima. Prije izlaska na stazu potpisali smo izjavu da ćemo platiti kompletnu štetu izletimo li sa staze, a da smo prethodno svjesno isključili ESP sustav kontrole stabilnosti, koji daje sigurnost i potporu i ispravlja greške. Za profesionalce je sportska vožnja s uključenim ESP-om kvarenje zabave u vožnji, ali nama “običnim”, prosječnim vozačima to je pomoć koja nam daje priliku da zaista brzo jurimo stazom. A grobnička pista je zaista brza.

“Launch control” je funkcija kojom Porsche 911 Turbo S automatski iz mirovanja do stotke stiže za 2,9 s, dakle, brže od borbenih zrakoplova koje Hrvatska već godinama nastoji kupiti. To izgleda doista impresivno jer vas u trenutku lansiranja sila doslovno zalijepi za sjedalo i da je pista dulja tako bi nastavio do maksimalnih 330 km/h. Još je impresivnije što spomenuti 911 Turbo S s 580 konja taj posao neprekidno obavlja cijeli dan, sigurno 50 puta. Pa sutradan ponovno i ponovno. I drugi proizvođači u svojim sportskim modelima imaju funkciju “launch control”, ali padaju upravo na repeticiji korištenja superbrzog ubrzanja.

Preko rupa i prepreka

Slalomska vožnja s najmanjim i najokretnijim Porscheom 918 Cayman prava je zabava, a najbolje vrijeme u slalomskoj vožnji od svih grupa na višednevnom događanju odvozio je naš kolega Branimir Tomurad. Isprobali smo i terenske mogućnosti Cayennea i Macana, Porscheovih SUV modela. Kad smo vidjeli goleme rupe iskopane na poligonu i visoke prepreke bili smo skeptični, ali Cayenne - kojeg smo vozili na terenskoj vožnji - kad se prebaci u “off-road” mod i kad se odabere podloga “rocks” (stijene) podigne se 5,5 cm i te velike neravnine i rupe prolazi bez problema, baš kao i uspon na strmu uzvisinu na kojoj se pomoću sustava asistencije automobil zaustavlja na strmini bez obzira stisnete li kočnicu ili ne. Tako ste i na usponu i spuštanju iznimno sigurni.