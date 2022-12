Dampinške cijene pojedinih autoškola dvosjekli mač? Instruktora vožnje 10% manje, a nesreća sve više

Pet godina prošlo je od liberalizacije autoškola u Hrvatskoj, od kada su otvaranje autoškola i cijene nastavnih satova, a slijedom toga i ukupna cijena edukacije za polaganje vozačkog ispita, prepušteni slobodnom tržištu. To je dovelo do velike konkurencije na tržištu, pogotovo u velikim gradovima poput Zagreba i Splita, i smanjenja cijena polaganja vozačkog ispita. Cijene autoškola razlikuju se od grada do grada, pa tako ista autoškola koja posluje u više gradova, u Zagrebu obuku kandidata za upravljanje motornim vozilima B kategorije nudi za cijenu od 4715 kuna, a primjerice u Glini za 6745 kuna. Cijene u Zagrebu iznose od 4580 do 6105 kuna, u Splitu i manje od 4000 kuna. Uz uplatu školarine nude se i besplatni liječnički pregledi, pa čak i vaučeri za restorane.