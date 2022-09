Dacia futurističkim konceptom najavljuje još izraženiju outdoor filozofiju i pametna rješenja poput uklonjive baterije

Dok gotovo svi ostali proizvođači automobila bilježe pad prodaje, Dacia bilježi konstantan rast s više od 400.000 prodanih primjeraka godišnje. Dacia je krenula kao Renaultova low budget marka, no danas se transformirala u marku koja nudi najviše za uloženi novac i pritom za konkurencijom ne zaostaje u bitnim stvarima. Upravo je "esencijalno" (bitno, osnovno) riječ kojom Dacijini šefovi opisuju svoju filozofiju. Nude ono što je kupcima zaista bitno i to je prepoznato, ali, ističu, to ne znači da njihovi automobili nisu zabavni i "cool".

Dapače, na novinarskoj konferenciji u Parizu predstavili su "cool" koncept Manifesto, terenski automobil za zabavu koji predstavlja vrijednosti za koje se zalaže marka Dacia - da ima sve bitno, da je privlačan, robustan, pristupačan i ekološki učinkovit. Uz to je Manifesto pravi laboratorij za testiranje ideja, prepun inovativnih rješenja od kojih će neka biti dostupna na budućim vozilima u Dacijinoj ponudi.

Njime Dacia još više naglašava svoju "outdoor" filozofiju, s već velikom ponudom vozila za aktivnosti u prirodi poput Dustera, Joggera i Sandera Stepway. Manifesto ide korak dalje pa nudi i potpunu vodootpornost, s unutrašnjošću koju možete čistiti vodenim mlazom i uklonjivu bateriju, što znači da je možete odnijeti u stan i noću puniti. Napaja se strujom kroz kućnu utičnicu, a koncept se može pretvoriti u izvor energije za sve aktivnosti na otvorenom.

U Joggeru će se od iduće godine moći naručiti posebno dizajnirana drvena kutija koja se vrlo lako otvara u krevet za dvije osobe i pretvara ga u auto poželjan za kampiranje. Dacia naglašava i svoju ekološku agendu, zasad ne kroz elektrifikaciju, već vrlo popularne Eco-G plinske pogone, ali i odluku da u svojim automobilima više ne koriste kožu životinjskog podrijetla te da će s 12% reciklirane plastike udio ubrzo povećati na 20%.

Novost je i novo uređenje početnih modela koje će imati držač za pametni telefon i uz besplatnu i jednostavnu Dacijinu aplikaciju omogućiti korisnicima slično iskustvo kao da su doplatili za multimedijski sustav.

Bitna promjena za Daciju jest i novi vizualni identitet marke, što uključuje i novi logotip te novi amblem. Amblem Dacia Link krasit će središnji dio prednje rešetke u osvježenom bijelom izdanju. Minimalistička slova "D" i "C" isprepletena su poput karika lanca. Uživo smo vidjeli i atraktivni koncept Bigster, 460 centimetara dug srednje veliki SUV koji bi na tržište trebao stići 2024. godine. Bit će to Dacijina perjanica, najskuplji model, ali i dalje bitno povoljniji od konkurencije