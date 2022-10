Corolli Cross sa 197 konja potrošnju smo spustili do 4,4 l/100 km

Poput profesora Baltazara, u Toyoti su dugo 'kuhali i mućkali' dok napokon nisu predstavili SUV izdanje Corolle, najprodavanijeg automobila u svijetu. Corolla Cross tako bi trebala pomoći da slavno ime uspješno živi i dalje. Klasični kompakti, naime, na gotovo svim tržištima zamiru, a SUV-ovi različitih veličina već su godinama na uzlaznoj putanji. Toyota u ponudi već ima kompaktne SUV-ove, no Corolla Cross ne bi trebala ugroziti ni C-HR ni RAV4 jer su namijenjeni različitoj publici te su različito cjenovno pozicionirani. Corolla Cross – koja u hrvatske prodajne salone stiže krajem listopada – u Hrvatskoj će stajati od 267.700 kuna za inačicu 2,0 s prednjim pogonom. No, može i povoljnije uz online rezervaciju, kada u fazi pretprodaje za Corollu Cross Style mjesečno treba plaćati 1951 kn (na 60 mjeseci, uz učešće).

Za prvi dojam zaslužan je dizajn, a on je ovdje smjesa robusnih obrisa i dinamičnijih linija, elemenata posuđenih od Corolle i nečeg novog. Rekli bismo, nedostaje još samo nešto plavo, no ima i toga – u vidu plave oznake hibrida. Toyota Corolla Cross – novi model koji izgleda kao SUV, a ima sve odlike obiteljskog automobila - donosi najnoviju generaciju hibridnog pogonskog sklopa. Ovaj japanski proizvođač po hibridima je poznat diljem svijeta, a od njih ne odustaje ni pod pritiskom ubrzane globalne elektrifikacije. Kažu, mogućnosti vozača da se samo tako prebace na struju variraju ovisno s geografijom; različiti su uvjeti za proizvodnju energije diljem Europe. Zato Toyota i dalje nudi širok raspon zelenog pogona, pogotovo u ovom prijelaznom razdoblju kad će Zapadna Europa lakše prijeći na hibride nego na čistu struju. Procjenjuju da će tu do 2025. biti 80 posto hibrida, do 2030. trebalo bi biti 50 posto električnih vozila, dok 2035. Toyota i u Zapadnoj Europi vidi mobilnost 100 posto bez emisija. No, vratimo se Corolli Cross. Prvi je to model koji ima petu generaciju Toyotina hibridnog električnog sustava sa samostalnim punjenjem. Pruža više snage uz nižu potrošnju goriva i manje štetnih emisija. U vožnji u okolici Barcelone Corolla Cross pokazala se ugodnom, direktnom na upravljaču i – štedljivom. Najprije smo isprobali izvedbu 2,0 s prednjim pogonom i bez pretjeranog obaziranja na svaku litru benzina na 100 km što gradske vožnje, što autoceste, a što zavojitih prometnica potrošili 4,4 litre. Odlično – manje od deklariranih pet litara! Osti pogonski sklop, ali s AWD-i pogonom, tražio je 5,3 l/100 km. Te dvije inačice – obje sa 197 hibridnih konjskih snaga – od početka će biti u ponudi. Kasnije će na neka tržišta stići i Corolla Cross 1,8 Hybrid sa 140 konja i pogonom samo na prednju osovinu. Toyotin inteligentni pogon na sva četiri kotača AWD-i dodatno je unaprijeđen i ima snažniji (41 KS i 84 Nm) stražnji elektromotor koji se još bolje ponaša u zavojima i prilikom vučenja u stranu na podlogama s niskom razinom prianjanja. Nova litij-ionska baterija kompaktnija je, lakša, a ima veću izlaznu snagu. Ugrađena je ispod stražnjih sjedala. Motori su također kompaktniji i snažniji, a reduciran im je i gubitak energije. Odziv na gas je bolji.

U kabini sve asocira na klasičnu Corollu. Ergonomija je uzorna, na praktičnost i kvalitetu materijala nemamo primjedbi. Novost je potpuno digitalna prilagodljiva 12,3-inčna instrumentna ploča. Serijski dolazi već u početnoj razini opreme. Zanimljiv je i novi Smart Connect sustav za multimedijalne i zabavne sadržaje s 12,3-inčnim dodirnim zaslonom bržeg odaziva putem kojeg se pristupa povezanim uslugama i koji omogućuje jednostavnu integraciju pametnog telefona, također dio osnovne opreme. U cijelom putničkom prostoru ima više pretinaca za odlaganje, zajedno s USB-A priključkom i bežičnim punjačem na prednjoj konzoli i dva USB-C priključka za putnike straga.

Corolla Cross nastala je na GA-C platformi, na novoj TNGA arhitekturi. S dužinom od 446 cm, u kompaktnoj karoseriji nudi dovoljno prostora za obiteljsku uporabu. Široka vrata olakšavaju pristup drugom redu sjedala, a nizak utovarni prag prtljažnik čini praktičnijim. Ovisno o položaju naslona stražnjih sjedala, u prtljažnik stane 433 do 1337 litara. Od koristi je i mogućnost podešavanja nagiba naslona sjedala u drugom redu. Corolla Cross duža je, šira i viša od C-HR-a. Temelji se na najnovijim saznanjima i razvojnim rješenjima koje je Toyota ostvarila u pogledu hibridnih performansi, primjeni digitalnih tehnologija i općenito u pogledu sigurnosnih sustava. T-Mate za Corollu Cross kombinacija je najnovije generacije sustava Toyota Safety Sense i drugih sustava za pomoć pri vožnji i parkiranju te aktivnu sigurnost. Većina funkcija je unaprijeđena, nova kamera i radar uočavaju veći prostor ispred i oko vozila. Automobil vodi računa i o eventualnim nelogičnim pokretima vozača te će stati ako nešto nije u redu. Upozorit će i na biciklista koji se odostraga približava parkiranom autu.

Modeli s višom razinom opreme opremljeni su poluautonomnim, naprednim sustavom za pomoć pri parkiranju koji upotrebljava 4 panoramskih kamera i 12 ultrazvučnih senzora za uparkiravanje vozila. Sustav može upamtiti redovno korištena parkirna mjesta, a može i odraditi manevre isparkiravanja nosom prema naprijed ili unatrag. T-Mate pruža podršku vozaču putem funkcija/sustava kao što su panoramski nadzor, funkcija koja snima neposredno okruženje vozila pod svim kutovima prilikom izvođenja manevara kod malih brzina, sustav za nadzor mrtvog kuta i upozorenje za otkrivanje vozila pod pravim kutom pri vožnji unatrag, koji upozoravaju na nadolazeća vozila i opasnosti prilikom pretjecanja ili kretanja unatrag, i sustav koji aktivira upozorenje ako nešto ostavite na stražnjem sjedalu, primjerice, dječju sjedalicu ili prtljagu.