Compass s blagim hibridnim sustavom može voziti i samo na struju

Nakon plug-in hibridne verzije Compassa, u Hrvatsku je nedavno stigla i blagohibridna e-Torque inačica Jeepova kompaktnog SUV-a. Ova je verzija idealna za vozače koji žele ekološki automobil, ali još nisu spremni na prilagođavanje punjačima i kablovima. U MHEV verziji s oznakom e-Torque hibridni sustav temelji se na novom četiricilindarskom 1,5-litrenom turbobenzinskom motoru sa 130 KS i 240 Nm okretnog momenta koji dolazi uz 7-stupanjski automatski mjenjač 7DCT s dvostrukom spojkom. Snaga se prenosi na prednje kotače.

Ubrzanje do stotke traje deset sekundi, a maksimalna je brzina ove izvedbe 193 km/h. Pogonski sustav uključuje u 7DCT mjenjač ugrađeni 48-voltni elektromotor od 20 konja koji isporučuje 55 Nm okretnog momenta - što je ekvivalentno 135 Nm na ulaznoj razini mjenjača - koji može pokretati kotače čak i kada je benzinski motor isključen, do 3 km ovisno o napunjenosti baterije pri brzinama do 15 km/h, dok je kretanje uvijek na struju. Dakle, kretati, parkirati i lagano krstariti gradom možete potpuno na struju, bez da se zamarate punjenjem na vanjskom izvoru energije, po čemu je poseban u svijetu blagih hibrida.

U odnosu na benzinca, ova nova verzija troši do 15% manje goriva. Od koristi je, naravno, i regenerativno kočenje kojim se puni baterija. Kompaktna litij-ionska baterija kapaciteta 0,77 kWh smještena je u podnici pa je prtljažnik na razini klasičnih benzinskih varijanti. U vožnji je ugodan, staložen, pruža solidnu dozu dinamike no ovdje se ipak više može računati na komfor i prostranost. Jeep Compass e-Torque stoji od 269.900 kn.