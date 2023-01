Čime je zaslužio nositi ime i znak rasnog konja

Kad je Ford prvi put obznanio da će naziv rasnog Mustanga podariti električnom automobilu, i to SUV-u, rijetki su smatrali da je to dobra ideja. Pokazalo se, međutim, da nije bila ni loša. Upečatljivi Mustang Mach-E privlači pažnju jednako kao njegov sportski imenjak, tradicionalni Mustang. Razumljivo, jer Mustang Mach-E nešto je novo, drukčije, nije toliko zastupljen na cestama da bi bio uobičajen.

Iako je povišen i SUV-ovskih obrisa, agresivni vizualni elementi upućuju da je i ovaj Mustang itekako konj za utrku. Posebno u isprobanom GT izdanju koji iz dva elektromotora na obje osovine šalje 487 konja i 860 Nm okretnog momenta, koji ga do stotke potjeraju za impresivnih 3,7 sekundi. Još više od same brojke oduševljava osjećaj prilikom ubrzavanja, svojstven električnim autima. Iako to (više) nije novo ni neuobičajeno, ipak nas veseli. Ovim snažnim Mustangom s automatskim mjenjačem lako je upravljati, pogotovo kad se aktivira upravljanje samo jednom papučicom, kada automobil (zahvaljujući regenerativnom kočenju) koči čim odignete nogu s gasa, odnosno voziti ga možete samo dozirajući gas. A istovremeno pomažete i povećati doseg. Ono o čemu valja voditi računa – posebno uputite li se na dulje putovanje – jest da se baterija relativno brzo troši. Baterija od 88 kWh trebala bi osigurati 500 km autonomije, no nama nije toliko trajala – bili smo na manje od 400 km. Srećom, Mach-E ima mogućnost brzog punjenja pa smo ga u svega deset minuta mogli napuniti za daljnjih 100 km. Zahvaljujući drugoj generaciji adaptivnog ovjesa MagnaRide isprobani Mustang užitak je voziti na zahtjevnijim, zavojitim prometnicama. Savršeno kroti silnu snagu i masu od 2273 kg.

Putnička kabina nakrcana je high-tech detaljima i najkvalitetnijim materijalima, a dominira veliki dodirni centralni ekran (dijagonale 15,5 inča), ugrađen okomito. Preko njega se upravlja svim bitnim funkcijama – postavkama vožnje, navigacijom, klimatizacijom… Drugi ekran vodoravno je postavljen, on je zapravo instrumentna ploča. No, da je ovom Mustangu inspiracija budućnost vidi se i prije sjedanja u udobna, profilirana sjedala. Klasičnih kvaka na vratima nema. Ona se otvaraju pritiskom na 'gumb' ili ukucavanjem PIN-a. Ni na prednjim ni na stražnjim sjedalima prostora ne manjka. Očekivali smo tek nešto više od 400 litara zapremnine prtljažnika. No, ispod prednjeg poklopca dodatni je prtljažni prostor od 80 litara. Cijena od 699.990 kuna nije mala, ali danas je ona za ovakav auto, s ovako raskošnom opremom, očekivana.