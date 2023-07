Cijene automobila drastično skočile: 'Za solidan obiteljski auto treba između 30 i 35 tisuća eura'

U nekakvim usporedbama istih automobila prije pandemije i poslije pandemije, razlika je u luksuznoj klasi, malo skupljim automobilima i po sto tisuća kuna. Ako jedan telefon plaćamo tisuću i pol do dvije tisuće eura, da ćemo automobil kupovati za 10 do 15 tisuća eura, nećemo. Sami proizvođači kažu da je vrijeme jeftine osobne mobilnosti iza nas – kazao je glavni urednik Auto, motor i sport magazina Kristijan Tićak za RTL Direkt.



Kazao je kako se stabilizirao dobavljački lanac pa se više ne čeka toliko dugo na nove automobile kao što je to bio slučaj ranije.



– Zupčanici polako sjedaju na svoje mjesto i taj proces polako ide u normalizaciju. Od jeseni bi trebalo sve biti poprilično normalno kao i prije pandemije – rekao je.

Prema podacima iz Carine, raste potražnja za rabljenim vozilima i to preko uvoza. U cijeloj prošloj godini uvezeno je, a u samo prvih pet mjeseci ove godine nešto više od. Drugim riječima, samo je u prvom dijelu ove godine uvezeno gotovo 70 posto vozila kao u cijeloj prošloj.

Koliko košta jedan pouzdan automobil za četveročlanu obitelj?



– Rekao bih da ispod 20 tisuća eura ne ide apsolutno ništa u tom pogledu. Za solidan izbor između 30 do 35 tisuća eura – rekao je.



Na pitanje što bi savjetovali građanima prilikom kupnje, Tićak je rekao kako bi se kupci trebali manje voditi emocijama, a više razumom.

– Treba raščistiti prvo sam sa sobom za što će se automobil koristiti ui sukladno tome prilagoditi svoju kupnju – rekao je.Smatra da je najbolje kupiti novi automobil.– Dosta je manipulacija s kilometrima,nikada, koliko god mi automobil provjeravali, odvozili k različitim majstorima, nikada ne možemo biti sto posto sigurni da je to to – izjavio je.

