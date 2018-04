Budite sigurni – palite dnevna svjetla u vožnji tijekom cijele godine

Za većinu je vozila u Hrvatskoj s početkom ljetnog računanja vremena prestala obveza vožnje s upaljenim svjetlima danju. Obaveza upaljenih kratkih svjetala još uvijek je, ipak, na snazi za mopede i motocikle i takvom će ostati tijekom cijele godine. Brojne su i zemlje u kojima sva vozila moraju imati upaljena dnevna svjetla tijekom cijele godine – u Europi su tu odluku donijele BiH, Bugarska, Češka, Crna Gora, Danska, Estonija, Finska, Island, Kosovo, Latvija, Litva, Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Švicarska. U nekim zemljama obaveza ovisi o mjestu prometovanja (izvan naselja, samo na autocesti…) ili drugačije određenim datumima. Zašto se propisi toliko razlikuju?

Prije su i kod nas navedena svjetla morala biti upaljena kroz sve sezone, no to se promijenilo zbog potrošnje energije, odnosno sve veće ekološke osviještenosti. Ipak, prema nekim studijama, upaljena kratka svjetla na vozilu povećavaju potrošnju goriva za samo 0,5 do najviše 2 posto.

Stoga, zbog sigurnosti je preporučljivo tijekom cijele godine imati upaljena dnevna ili kraka svjetla. Vozila koja imaju upaljena svjetla vidljivija su od ostalih, čak i po sunčanom vremenu. Osim toga, uvjeti relativno smanjene vidljivosti mogu se pojaviti bilo kada u godini i u bilo koje doba dana, a veća vidljivost vozila direktno utječe na smanjenje opasnosti od nesreće. Iz istog su razloga biciklisti danju u slučaju smanjene vidljivosti dužni nositi reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću, a izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom također trebaju biti označeni i pješaci – zašto se čitav dan ne bi kretali u takvoj odjeći i time povećali vlastitu sigurnost i sigurnost drugih? Isti princip možemo primijeniti i kod automobila, jer je trošak goriva zbog upaljenih svjetala doista minoran, tako da upalite svjetla i budite sigurniji.