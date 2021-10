Britanci osmislili uređaj koji neutralizira aquaplaning

Tijekom jesenskih obilnijih kiša jedna od najopasnijih pojava na cestama je aquaplaning, odnosno sloj vode koji se stvara za vrijeme vožnje između mokrog kolnika i gume, a uzrokuje proklizavanje vozila. Istraživači sa Sveučilišta Coventry nadaju se da će spasiti živote pomoću novog uređaja koji su razvili. Ta je inovacija dizajnirana upravo kako bi spriječila aquaplaning, odnosno proklizavanje vozila zbog efekta vodenog klina. Profesori Mike Blundell i Ravi Ranjan sa Sveučilišta Coventry nakon dvogodišnjeg istraživačkog projekta proizveli su sustav Run Dry Traction System (RDTS).

RDTS ima za cilj spriječiti aquaplaning i gubitak trakcije u različitim uvjetima na cesti. Aquaplaning, koji se naziva i hidroplaning, događa se kada se sloj površinske vode nakupi između guma vozila i površine ceste, što dovodi do potpunog gubitka prianjanja. To se može dogoditi uz samo 2-3 mm stajaće vode na površini ceste kada se vozila kreću različitim brzinama i jedan je od vodećih uzroka prometnih nesreća.

RDTS predstavlja novo potencijalno rješenje za aquaplaning i gubitak trakcije tako što sprječava vodu i drugu prljavštinu s ceste da dopru do gume. Uređaj radi tako što ispaljuje mlaz komprimiranog plina blizu prednjeg dijela kotača, uklanjajući površinsku vodu ispred gume kako bi osigurao da vozilo ima suh dio ceste ispred. Time se učinkovito osigurava da prianjanje nije ugroženo zbog vode, pijeska i šljunka na cesti.

RDTS je dizajniran za ugradnju u širok raspon vozila, uključujući automobile, autobuse, kamione i motocikle, a s daljnjim razvojem, kako navode njegovi kreatori, mogao bi čak imati potencijal koristiti se za poboljšanje zrakoplovnih operacija na kopnu i sigurnost željezničkog prometa.