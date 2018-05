Bogato opremljen takmac u najpoželjnijem razredu

Mitsubishi ASX za kupce se s čitavom četom konkurenata bori modernim linijama, prostranim interijerom i solidnom opremom. Dimenzijama je dovoljno kompaktan za gradsku vožnju, a opet nudi dovoljno prostora i funkcionalnosti za obiteljsku uporabu, kao i za dulja putovanja.

Vrata prtljažnika zapremnine 419 litara (uključujući i pretinac od 26 litara ispod podnice) široko se otvaraju, što u kombinaciji s niskom podnicom olakšava utovar i istovar stvari. Putnička je kabina udobna, sjedala komforna i ugodna, kvaliteta materijala i izrade na visokoj razini. Na ergonomiju primjedbi nemamo. Sve su komande vozaču na dohvat ruke. Instrumenti su pregledni, LCD multifunkcijski zaslon u boji izgleda dobro. Centralni 7-inčni LCD zaslon osjetljiv je na dodir.

Model ASX cjenovno kreće od 136.900 kuna, no testni je primjerak stigao u najbogatijem Intense Plus izdanju. S tom opremom, Mitsubishijev kompaktni crossover stoji 156.900 kuna. Pod prednjim je poklopcem 1,6-litreni benzinac od 117 konjskih snaga, uparen s ručnim mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa. Upravo nam je izostanak šeste brzine ovdje nedostatak, jer s njom bi auto bio žustriji i tiši. Buka je najizraženija za vožnje autocestom, pri višim okretajima. Za ubrzanje iz mirovanja do stotke treba mu 11,5 sekundi. Tijekom testa u prosjeku nam je trošio 6,8 l/100 km.

Oprema je iznimno bogata. Testni primjerak ima, primjerice, aktivnu kontrolu stabilnosti, pomoć pri kretanju uzbrdo, sustav za izbjegavanje naleta sprijeda, upozorenje za napuštanje vozne trake, 7 zračnih jastuka, parkirne senzore, zaštitu podvozja, grijanje dodatno zatamnjenog stražnjeg stakla, senzor kiše, automatska svjetla, tempomat, audio uređaj s komandama na upravljaču, automatski klima-uređaj, navigaciju, stražnju kameru, Bluetooth.