Bogato opremljen po uzoru na aute sa znakom lava

Svijet motocikala, ali i skutera još je uvijek na mnogo nižim razinama nego što je bio prije više od desetak godina, prije krize. I dalje mnogi potencijalni kupci smatraju kako je vožnja na dva kotača privilegija koju si mogu priuštiti oni s viškom novca. Vani, u većim gradovima, ovaj način prijevoza nije luksuz, on je potreba. Lakše probijanje kroz gradske ulice, manje vremena provedeno u prometnim gužvama, brže, jeftinije i lakše parkiranje, samo su neke od prednosti koje idu u prilog vožnji na dva kotača.

Upravo zbog njih, kako bi im te vožnje bile još ugodnije i udobnije, Peugeot Motorcycles pripremio je moderan skuter koji olakšava svakodnevnu vožnju. Model Pulsion 125 RS nije skuter namijenjen vožnji velikim brzinama ili pak duljim putovanjima. To je skuter za svakodnevno korištenje u gradskom prometu, česte gradske udaljenosti svladava brže i jednostavnije. Niti na jednom modelu do sada, a koje smo imali prilike isprobati, nismo naišli na ovoliko sličnosti s Peugeot automobilima kao što je to bio slučaj s modelom Pulsion.

Prva sličnost vidljiva je već u samom imenu. Pulsion može biti u Allure i RS izdanju. Dok je prvi namijenjen većoj dozi komfora, pa ima veći i podesiv vjetrobran te kofer od 39 litara, testni RS ima ogoljen upravljač, kao na motociklu, te manji vjetrobran. Daljnja sličnost primjetna je na prednjoj rešetki, ali i na stražnjim svjetlima koji kao da su prekopirani s nekih Peugeot automobila. Za pokretanje agregata, ali i otključavanje nije potrebno vaditi ključ iz džepa, što je svakako praktičan detalj.

Nadalje, ispod nešto manjeg vjetrobrana smještena je velika i dobro pregledna analogno-digitalna instrumentna ploča koja grafikama također podsjeća na Peugeot automobile. Moguće je povezivanje s pametnim telefonom, pa je nakon toga na digitalnom dijelu instrumentne ploče moguće vidjeti informacije s mobilnog telefona. Nažalost, nije nam uspjelo spajanje s našim mobilnim uređajem, pa nismo isprobali tu mogućnost koja inače osigurava i pregled navigacije, što je iznimno korisno kad se nalazite u nepoznatom dijelu grada. Ispod prostranog i dosta udobnog sjedala je dosta veliki pretinac za odlaganje kacige i ostalih stvari, dok je u pretincu lijevo od upravljača pretinac s USB utorom koji omogućava i punjenje uređaja.

Položaj za upravljačem je i za naših 186 centimetara vrlo udoban. Maloprije spomenuto vjetrobransko staklo bolje bi štitilo da je veće, pa vjerujemo da je situacija bolja na Allure izvedbi. Poznati jednocilindrični motor od 14,6 KS dovoljna je mjera za gradski promet, dok mu za vožnju izvan grada treba još malo snage. Na raspolaganju je spremnik goriva od 12 litara, a s obzirom na potrošnju tek nešto veću od tri litre odlazak na benzinsku postaju nije česta radnja. Sve zajedno čini zanimljiv spoj, uz veliku razinu luksuza i komfora koja i košta. Testni model stoji čak 40.041 kn.

