Vozili smo japanski auto s novom vrstom volana: Nema mehaničke veze između upravljača i kotača

Budućnost je stigla. Ta se misao nameće pri sjedanju za upravljač prototipa Lexusa RZ kakav će se u prodaji naći od 2025. godine nadalje. Izvana, RZ kao i oni koji bi se – u potpuno novom modelu kompaktnog crossovera japanskog premium proizođača - na hrvatskim cestama trebali naći sredinom ove godine. Iznutra također, dok ne sjednemo na vozačevo sjedalo, gdje u prototipu ništa ne smeta pogledu na digitalne instrumente.

Upravljač je neobičan, uvjetno rečeno pravokutan, nalikuje na one iz bolida Formule 1. - Mogli smo, naravno, staviti okrugli volan, ali želimo i izgledom naglasiti da ovo ipak nije običan upravljač. Eto, pokušavamo iznova izumiti upravljač – pojašnjava Lexusov inženjer.

I nije običan. Osim onim što se vidi, dakle izgledom donekle pravokutnim, od klasičnog se upravljača uvelike razlikuje tehnologijom. Inovacija iz Lexusove radionice je steer by wire, upravljački sustav kod kojeg veza između volana i kotača nije mehanička nego je elektronička. Novi upravljački sistem donosi direktnije upravljanje, uvjerili smo se tijekom vožnje na zavojitim cestama u okolici Marseillesa. Iako nema fizičke veze volana i kotača, vozač intenzivno osjeti povratnu informaciju s kotača.

Foto: Lexus

Dok se ne privikne na novu tehnologiju, valja pojačati koncentraciju kako ne bi prejako okrenuo volan. Mada, ne može ga skroz okrenuti jer ovaj se novi upravljač može okrenuti za maksimalnih 150 stupnjeva. Dovoljan je mali pomak upravljača i automobil već skreće po željenoj putanji. Steer by wire - nazvan One Motion Grip - i krug okretanja automobila čini manjim, pa je njime lakše manevrirati u skučenim uvjetima, lakše se parkirati. Novi je sustav osjetljiv na brzinu vožnje pa pruža visoku razinu upravljivosti pri niskim brzinama, stabilnost pri visokim, a stabilniji je i kod bočnih udara vjetra. Ta se nova tehnologija, kazali smo već, najranije 2025. godine očekuje na tržištu, a sad su u tijeku testiranja u prototip vozilima. Nakon prvih kilometara, bismo li ovakav volan odabrali u novom automobilu? Da!

Iako je najupečatljivija, to nije jedina inovacija koju Lexus predstavlja s novim RZ modelom. Druga je sustav grijanja za vozača i suvozača koji troši manje energije. To je, dakako, potrebno jer ovo je električni Lexus, RZ 450e. Nit vodilja pri njegovu stvaranju bila je ponuditi automobil kojem će se kroz elektrifikaciju poboljšati temeljne performanse i vozačko iskustvo, a ne samo ugraditi električni pogon u neko postojeće vozilo. Zato je on razvijan od nule, od prve skice.

Baterija je ugrađena u podnicu, po jedan elektromotor na svaku osovinu (sprijeda 150 kW, straga 80 kW). Sustav ukupno raspolaže s 313 konjskih snaga, odnosno 230 kW. Litij-ionska baterija kapaciteta je 71,4 kWh, a novi RZ 450e ima doseg 395-440 km, ovisno o veličini kotača (18 inčni daju 440 km dosega). Iz Lexusa smatraju da je upravo ovo optimalna veličina baterije u odnosu na potrebe njihovih klijenata. Ističu trajnost i pouzdanost nove baterije s vodenim hlađenjem sustava, te nakon 10 godina uporabe jamče bar 90 posto kapaciteta baterije. Punjenje na brzom DC punjaču traje 30 minuta.

Novorazvijeni RZ donosi sve one osobine na koje smo se kod Lexusa navikli: kvalitetu, komfor i inovacije. Posvećenost detaljima, kvaliteta materijala i izrade - sve je na razini ostalih Lexusovih automobila. Rafinirana vožnja i brz odziv na vozačeve komande osobine su i 'klasičnog' RZ-a, s uobičajenim volanom. Nizak centar gravitacije daje svoj doprinos upravljivosti i dobrom osjećaju u vožnji. Izgrađen je na novoj E-TNGA platformi, te je 485 cm dug. Skladno dizajniran, kratkih prevjesa, na 285 cm razmaka među osovinama pruža dovoljno prostranu kabinu za tu klasu automobila.

Pri izradi noviteta postignute su i znatne uštede na težini, kao i smanjenje buke. U Lexus RZ ugrađena je nova generacija hidrauličkih kočnica. Među značajnim sustavima je i Direct4, sustav kontrole pogonske sile na svim kotačima koji djeluje ovisno o brzini, G sili…

Radi ovisno o opterećenju pri kontaktu s tlom. Djeluje u milisekundi, puno brže od bilo kojeg sličnog sustava, a iz Lexusa kažu da im je pri njegovu stvaranju inspiracija bio gepard, jedna od najbržih životinja u svijetu čije je tijelo uvijek stabilno, bez obzira na manevre koje poduzima. Novi Lexus RZ obiluje proaktivnim pomoćnicima u vožnji pa tako, primjerice, automatski parkira, pazi na bicikliste koji bi mogli naići dok vozač izlazi iz automobila, pazi gleda li vozač u stranu ili tone u san dok je za volanom.