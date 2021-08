Bez čekanja do novog BMW-a serije 3: u svim poslovnicama dostupan je za isporuku odmah

Iz tvrtke Tomić & Co., generalnog zastupnika za BMW i MINI modele, na vrijeme su se pobrinuli da ovog ljeta ne morate čekati na isporuku novog automobila. Naročito kada je riječ o najpopularnijem i najtraženijem BMW modelu u Hrvatskoj. BMW serije 3 ADVANTAGE+ modeli, točnije 318d, 320d i 320d xDrive, dostupni su za isporuku odmah i to u svim Tomić & Co. salonima diljem zemlje, na lokacijama Zagreb, Zadar, Rijeka, Split, Osijek i Pula.

Foto: Promo

Omogućen za 286.000 kuna BMW 318d ADVANTAGE+ dolazi s pet godina besplatnog održavanja, raznovrsnim mogućnostima financiranja i nevjerojatno bogatim paketom opreme. Vozilo premium kvalitete s top opremom osim voznim karakteristikama svoj legendarni status opravdava i tehnološkim inovacijama koje BMW razvija za svoje kupce. Savršen spoj poslovne limuzine i sportske dinamike, s bogatim ADVANTAGE + paketom opreme, svakom novom vlasniku praktički jamči da će automobil zadržavati svoju vrijednost dugi niz godina. U paketu opreme posebno kreiranom za kupce u Hrvatskoj, upravo prema njihovim najčešćim zahtjevima, ističu se BMW Live Cockpit Professional odnosno 12,3 -inčna instrument ploča i 10,25 -inčni središnji multimedijski zaslon osjetljiv na dodir. Tu je i Connected Package Professional tj. concierge servis putem osobnog asistenta dostupnog od 0 – 24 h pozivom iz vozila. U paketu se nalazi i povezanost s MyBMW aplikacijom koja omogućava

savršenu integraciju i personalizaciju vozila, kao i Apple CarPlay, Android Auto, DAB Tuner, TeleServices te ostale funkcionalnosti. U novom BMW-u serije 3 s ADVANTAGE+ paketom opreme nalazi se i Active Guard Plus, sustav koji upozorava te sprječava nalet na vozilo i pješake kao i nenamjernu promjenu vozne trake s automatskim kočenjem. Uz LED prednja i stražnja svjetla, Park Distance Control, automatski multi-zonski klima uređaj i tempomat, svakom BMW vozaču osigurano je sve kako bi na maksimalno siguran i udoban način iskusio prepoznatljivo BMW zadovoljstvo u vožnji.

Foto: Promo

Svakako je riječ o izvrsnoj prilici za kupnju sedme generacije najprodavanijeg i najpopularnijeg BMW-a u Hrvatskoj, po uvjetima kojim kupci definitivno dobivaju više. Osim izvrsne cijene, gratis BMW Service Inclusive servisnog paketa u trajanju od pet godina, odnosno za prijeđenih 100.000 kilometara, svaki kupac dobiva i besplatno BMW osiguranje guma za razdoblje od 36 mjeseci.

Ovisno o modelu raspoložive su različite mogućnosti financiranja, poput opcije 50:50, financiranje po modelu 1/3 i mogućnost mjesečnih otplata te kupnja vozila uz 0% učešća, u okviru modela financiranja naziva 'BMW 4 YOU'.

Stoga ne propustite priliku i odvezite svoj novi BMW model jer ovo je prilika koju ne biste trebali propustiti. Više informacija potražite na poveznici.

36 MJESECI OSIGURANJA NA BMW GUME Svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova. BMW osiguranje guma pruža sveobuhvatnu zaštitu od: oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili primjerice krađe. Uz BMW osiguranje guma do 100% troškova vezanih uz gume (izuzev montaže) bit će vam nadoknađeno u slučaju oštećenja. Detaljnije: za prvu godinu 100%, drugu godinu 75% te za treću godinu 50%.