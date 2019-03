Berlingo Business s 5 sjedala uz 100% odbitka PDV-a

Nakon što je krajem prošle godine u Hrvatsku stigla putnička izvedba novog Berlinga, na naše je tržište došla i teretna izvedba francuskog dostavnjaka pod imenom Berlingo Furgon. Prilagodljiv je potrebama korisnika različitih profila jer dolazi u standardnoj duljini od 4,4 m i produženoj XL izvedbi dugačkoj 4,75 m.

Svestranost i modularnost vidljive su u kabini Extenso za 3 osobe (prvi red sjedala) i u produljenoj kabini koja se može prilagoditi za prijevoz do pet putnika (prvi i drugi red sjedala). Stražnjem dijelu pristupa se kroz vrata prtljažnika ili dvokrilna vrata,te kroz klizna bočna vrata. Uz nosivost do 1000 kg, dovoljno je širok za utovar dvije europalete. Novi Berlingo Furgon nudi 20 tehnologija za pomoć u vožnji, a kupci mogu birati između dvije dizelske opcije 1,6-litrenog BlueHDi motora od 75 i 100 KS. Cijena Furgona kreće od 117.000 kuna (bez PDV-a).

Novost je izvedba Business XL, putnički model s pet sjedala prilagođen poslovnim korisnicima uz 100 posto odbitka PDV-a. Zadržao je stil i formu putničkog Berlinga, kao i njegovu udobnost, sigurnost i vozne osobine, a sve to uz nosivost do 855 kg i obujam prostora za teret do 1900 litara.

Glavna pogodnost njegove nabave je činjenica da se registrira kao lako gospodarsko vozilo s mogućnoću 100% odbitka PDV-a. U ponudi je isključivo s XL duljinom (4,75 metara) te u dvije razine opremljenosti: Live i Feel. S benzinskim motorom PureTech od 110 konjskih snaga stoji od 118.800 kuna (bez PDV-a), a mogu se birati i dva dizelska motora 1,6 BlueHDi sa 100 (od 122.800 kn) i 130 konja (od 128.400 kuna).

VIDEO Stižu veće kazne u prometu: