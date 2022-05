Benzin kao zlato: Hoće li litra goriva koštati 20 kn po litri i hoćemo li ponovno uvesti par-nepar vožnju?

Mogu li se obistiniti nagađanja o tome da će gorivo dosegnuti cijenu od 20 kuna po litri i je li realno očekivati (ponovno) uvođenje par-nepar režima vožnje ili pak kupnju goriva na bonove? Vjerujemo li europarlamentarki Biljani Borzan, a posebno pokušamo li laički sagledati situaciju sa sve skupljim gorivom i embargom na rusku naftu, mogli bismo se (opet) naći u situaciji da moramo kalkulirati kada i koliko se možemo voziti.



No poslušamo li stručnjake iz naftnog biznisa, nafte ima i nafte će biti. Po kojim cijenama, to je već drugo pitanje. Bit će skupa, još skuplja nego sada. Dakle, ako nam država i ne ograniči mogućnosti vožnje dubina naših džepova to će svakako učiniti. Vozit ćemo se koliko ćemo moći, a to će, očito, biti sve rjeđe i sve kraće. Tako bi nas geopolitička i, posljedično, ekonomska situacija, kad to već nije učinila ekološka svijest, mogla natjerati da pročistimo zrak u gradovima. No, vratimo se malo na par-nepar režim i bonove. Bilo je to u nekom drugom sistemu, ali stariji (iskusniji) vozači tih se vremena dobro sjećaju.